Los agricultores protestan en Bruselas por el "tsunami legislativo" de la UE: "Nos asfixian, esta no es la Europa que queremos"

El barrio europeo de Bruselas estuvo este jueves completamente bloqueado: sí se puede caminar por las aceras, pero las carreteras quedaron inutilizadas. ¿Por qué? Por las protestas y las movilizaciones de los agricultores europeos alrededor de las instituciones comunitarias. Cientos de tractores quedan apostados cerca del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, mientras que miles de personas se quedan acampando en la Plaza de Luxemburgo con proclamas contra las leyes impulsadas por la UE que, dicen, van completamente en su contra. Desafían el frío belga porque, avisan, no solo se juegan su futuro, sino también el poder alimentar a todos los europeos.

José María Castilla, presidente de Asaja Bruselas, atiende a 20minutos precisamente de camino a la plaza. "Estamos hartos del tsunami legislativo al que nos lleva sometiendo Bruselas sobre todo los últimos cinco años, estamos asfixiados", comentó. Ese escenario está, dice, "totalmente alejado" de la realidad, y no tienen "seguridad jurídica para seguir invirtiendo en sus empresas". Además, otra de las quejas es que los agricultores europeos no están "en igualdad de condiciones" con los terceros países, de ahí que no quieran el acuerdo con Mercosur. En América Latina, sostiene Castilla, tienen otras regulaciones fiscales o empresariales con las que los profesionales de la UE no están preparados para competir.

"Esta no es la Europa que queremos", rezaba la pancarta principal, en varios idiomas y un color llamativo, mientras los agricultores rodeaban a uno de los portavoces, que pedía a las instituciones europeas que les escucharan "de una vez por todas". Castilla, por su parte, recibe de buen grado que la Comisión Europea haya decidido abrir un diálogo estratégico con el sector, pero a la vez es escéptico. "Quizá lo hagan pensando en que las elecciones europeas están ya ahí, es lo que yo me temo. Pero de primeras es una buena noticia", resumió.

Belgas, neerlandeses, franceses, alemanes e italianos copaban la marcha. "Tal cual está montado esto, salimos perdiendo", sostuvo Justin, un agricultor belga que se quejó de que su sector está siendo "ninguneado" por Bruselas. No son para nada optimistas. Tampoco Federico, un italiano que ya no se cree "ninguna de las promesas que se puedan hacer" y que pide "no aprobar el acuerdo con Mercosur" porque "es el fin de los agricultores europeos". Francia, por ejemplo, está en esas: Macron no quiere el pacto precisamente para frenar las protestas.

Sin ganaderos no hay comida y sin agricultores no hay comida

Los trabajadores neerlandeses eran de los más ruidosos: "Sin ganaderos no hay comida y sin agricultores no hay comida. Tiene que quedar claro", se limita a decir Philippe, que ya protestó en Bruselas en 2009 en unas marchas similares a las actuales y que acabaron con cargas policiales. Ahora más allá de lo ruidoso, el acto más drástico que han protagonizado los manifestantes ha sido la quema de la estatua de John Cockerill, que era un homenaje al ferrocarril (al lado también de la estación de Luxemburgo).

El sector lleva varios días marchando por las carreteras de la UE hasta llegar a Bruselas, donde estarán protestando "el tiempo que haga falta", añadió Castilla. Algo que secundaron otros colegas: "Solo estamos defendiendo lo que es nuestro, pero es que además de que se nos trate bien a nosotros depende que le vaya bien a mucha otra gente", concluyen. Mientras, a escasos metros los líderes de los 27 se reunieron con las ayudas a Ucrania y el bloqueo de Hungría a las mismas sobre la mesa. Dos realidades diferentes en dos puntos del mismo barrio, en la misma ciudad. Y en menos de cinco meses, elecciones europeas.