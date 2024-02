Albita: "Es increíble como en Cuba hacen desaparecer de la historia de la música a grandes como Celia Cruz... o a mí"

Albita es la cantante cubana que popularizó las guajiras, ese estilo que Silvio Rodríguez definió como "la cenicienta de la música cubana". El productor Emilio Estefan la lanzó a la fama con la canción Qué manera de quererte, que apareció en la película El Especialista (1994) con Sharon Stone y Sylvester Stallone. Ganó un Grammy en 2004, giró con Celia Cruz. Lleva once años produciéndose con su propio sello. Ha participado en el musical The Mambo Kings y en una versión del Carmen de Bizet, Carmen la Cubana. Y este año publicará disco con Chucho Valdés. Actúa mañana jueves en el Recoletos Jazz Madrid presentando su disco en directo Por amor a mi tierra (2023).

"Estoy feliz de estar aquí otra vez. Pasó demasiado tiempo. Espero que ahora no pase tanto para regresar", nos confesó en un céntrico hotel madrileño. Cuba está siempre en ella "todo el tiempo. Un periodista en Miami decía hace muchos años 'Cuba ayer, Cuba hoy y Cuba siempre'".

Creció con el folclore, "con el punto guajiro, con la rumba, con la santería, con toda esa música de barrio, de casa. En Cuba, como en muchos países, en las esquinas te encontrabas un trovador, en los solares a la gente con los tambores. Eso yo me lo bebí. Tuve la suerte también que empecé desde muy chiquita, a los 7 años, en esta profesión. Haciendo un programa de radio infantil y de televisión. Recorrí toda la isla cantando en los pueblos con mis padres. A los 16 estaba haciendo el Cabaret del Capri. Hasta me dieron La Orden de la Cultura de Cuba".

"No me dejaron estudiar nunca. Nunca tenía la edad correcta para ello".

La música es parte fundamental de la cultura cubana. La formación musical en Cuba tiene mucha fama. Aunque ella no lo sabe, "porque a mí no me dejaron estudiar nunca. Nunca tenía la edad correcta para ello. Todo lo aprendí con los músicos, autodidacta, preguntado esto y aquello", afirma con orgullo. De joven su estética era muy rocanrolera, le gustaba Led Zeppelin, "brincaba" y se encaramaba a las mesas cuando tocaba. El rocanrol siempre tuvo una influencia muy grande en Albita. "Esa libertad, ese desenfado, tiene algo que me fascina y me sigue fascinando. Todavía sigo la carrera de los Rolling Stones, me encantan", reconoce.

Nos surge la duda de cómo ve Cuba un exiliado desde Miami. Albita siempre la lleva en su corazón. "Cuba se ve todos los días ¡Miami es Cuba! Cuba tiene 7 provincias, la séptima es Miami. Miami está totalmente vinculada a Cuba y pendiente de Cuba. A veces se vive más atento de Cuba que la misma gente en Cuba". Miami es una de las capitales de la música latina, un enclave principal de la industria musical latina. "Hay mucha música de cubanos, venezolanos, brasileros, es una mezcla divina y se forman unas descargas (jam sessions, improvisaciones) muy interesantes. Miami es como muchos países en uno solo. Está también la comunidad haitiana, y su música a mí particularmente me parece fascinante", explica.

Albita este año publicará disco con Chucho Valdés. Innercat Music

Tuvo un programa de televisión, La descarga con Albita, durante casi cinco años. "Era un show de música en vivo, con banda y un invitado. Por ejemplo, si llevaba Alejandro Sanz, hacía un recorrido de su música pero con Alejandro cantando con la banda. Lo sorprendía con un ¿Te acuerdas cuando sacaste esta canción? La banda lo acompañaba en vivo, tocando un pedacito, cantando y ahí íbamos haciendo la historia. Después cantaba la canción actual que estuviera promocionando. Yo habría cantado y cerrando el programa, hacía dúos con el invitado… Tuve a Oscar d'León, a Gilberto Santa Rosa, a músicos de jazz jovencitos: Alfredo Rodríguez, un jazzista cubano espectacular (ahora Quincy Jones es su mánager) o al arpista colombiano Edgar Castañeda. Teníamos música de todo tipo, desde la más folclórica, jazz, mariachi, de todo tuvimos".

"Es un honor trabajar con Chucho porque lleva el nombre de esa Cuba musical que ha influenciado a tantos".

Una realidad es que la música de raíces cuesta que arraigue con la juventud actual. En el caso de Cuba, lo desconoce por no estar en contacto con la isla. Pero por los cubanos que llegan a Miami cree que "los jóvenes quieren ir a su aire y les cuesta trabajo mirar hacia adentro primero. Por alguna razón, Cuba asocia tradición con política, no sé por qué. Y eso genera un rechazo".

Le entristece cuando piensa en todos los músicos con talento que no viven en Cuba y cómo Cuba, al contar la historia, no habla de ellos. "Te desaparecen como a mí. Interesante, porque tengo la Orden por la Cultura Nacional de Cuba, pero en cuanto me fui como que me la quitaron. Omitieron a Celia Cruz al morir, a Bebo Valdés durante tantos años, a Cachao, a Olga Guillot, que ha sido una reina del bolero, o a Miguelito Valdés, un fuera de serie. También a Juanito Márquez, que alguna vez la historia lo tendrá que poner en su lugar. Se olvidan de esta gente porque siempre se cuenta la historia desde la isla. Y es muy doloroso porque mucha gente se queda fuera".

Albita es la cantante cubana que popularizó las guajiras. Innercat Music

Por último, considera que el efecto que tuvo Buena Vista Social Club para recuperar la música cubana de raíces fue espectacular, gracias a Ry Cooder, "aunque él no sabía lo que estaba haciendo, fue muy válido", y al documental de Wim Wenders.

Albita sigue al pie del cañón, ya que en este 2024 publicará un disco elaborado junto al maestro Chucho Valdés, que incluye grandes clásicos y nuevas composiciones de ambos. "Hicimos una gira en 2023. Es un honor trabajar con Chucho porque lleva el nombre de esa Cuba musical que ha influenciado a tantos y tantos artistas en el mundo, y que sigue aportando".