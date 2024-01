Adele regresa a Europa con cuatro exclusivos conciertos: "Tenía demasiada curiosidad como para no seguir adelante"

Adele vuelve a los escenarios y también a Europa, aunque no como gustaría a muchos de sus seguidores. Hace ya casi siete años, desde su último tour Adele 2016, que la cantante no anunciaba ninguna gira mundial. Se esperaba que ese momento llegase con el lanzamiento de su álbum 30, en 2021, no obstante, ese momento finalmente no llegó.

Después de su último concierto en Nevada, la actriz sorprendió con una de las mejores noticias que podía dar a sus fans: una gira mundial con el lanzamiento de su próximo álbum. Álbum que, según ella misma ha confirmado, habrá que esperar para tenerlo disponible: "Simplemente, no creo que vaya a escribir un álbum hasta dentro de un algún tiempo, pero cuando lo haga, iré a donde sea que viváis".

Tras sus actuaciones en Londres y en Las Vegas, la artista no pensaba continuar en los escenarios. Sin embargo, Adele ha anunciado cuatro espectáculos exclusivos en Múnich (Alemania) para el próximo verano. Concretamente, las actuaciones serán el 2,3,9 y el 10 de agosto de 2024.

Sin duda, una gran noticia para muchos, aunque desgraciadamente, no dará conciertos en otras ciudades de Europa. Asimismo, la cantante ha contado cómo ha surgido esta idea en una publicación de su Instagram: "Hace unos meses recibí una llamada sobre una serie de espectáculos de verano. Estaba muy contenta con mis actuaciones en el Hyde Park de Londres y mi residencia en Las Vegas, así que no tenía otros planes. Sin embargo, tenía demasiada curiosidad como para no seguir adelante y dejarme llevar por la idea: ¿un estadio pop-up único, diseñado en torno a cualquier espectáculo que yo quisiera montar? ¡Oh! ¿Prácticamente un verdadero éxito en el centro de Europa? ¿En Munich?"

Estos shows se celebrarán en Munich Messe, un estadio al aire libre hecho a media que se ha creado exclusivamente para estos eventos especiales y que cuenta con una combinación de gradas sentadas y zonas de pie con capacidad para 80.000 personas por noche.

La noticia ha enloquecido a sus miles de seguidores, los cuales han reaccionado al post de la británica, aunque muchos preferirían que hubiera más conciertos. "Una cosa sobre Adele es que ella va a hacer cualquier cosa para hacer felices a sus fans", "¿Múnich? ¡Eso es un poco aleatorio", pero aun así fabuloso!", "Ven a México, te lo suplico", "paren todo que tengo un viaje", han sido algunos de los comentarios que ha recibido.