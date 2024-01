Reparto de temas de la Gala 8 de 'OT 2023': Cher, Aitana, Rocío Dúrcal...

Violeta tuvo que decir adiós a OT 2023 este lunes en la Gala 7, por lo que ya son diez los concursantes que quedan en el programa y cada vez notan más que se acerca la recta final del programa.

Chiara fue la elegida para quedarse frente a su íntima amiga, pero los participantes tuvieron poco tiempo para relajarse, pues enseguida llegaron las nuevas nominaciones.

Lucas, Martin, Bea y Cris fueron los cuatro que quedaron en zona de peligro, pero los profesores salvaron al uruguayo y los compañeros al vasco, dejando a Bea y Cris como nominados de la semana, por lo que han podido elegir las canciones que cantarán en la Gala 8.

1. Canción grupal

Believe, de Cher.

2. Bea

Make You Feel My Love, de Bob Dylan (versión de Adele).

3. Cris

¿Y cómo es él?, de José Luis Perales.

4. Chiara y Martin

Escriurem, de Miki Núñez e Izaro.

5. Paul y Álvaro

Amapolas, de Leo Rizzi.

6. Ruslana

Miamor, de Aitana y Rels B.

7. Naiara

La gata bajo la lluvia, de Rocío Dúrcal.

8. Lucas

One Way or Another, de Blondie (versión de One Direction).

9. Juanjo

Miénteme, de Tini y María Becerra.