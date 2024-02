Qué hacer este fin de semana en Barcelona: la ciudad cantará al compás de Mushkaa mientras se adentra en el Año Nuevo Chino

Any Nou Xinès amb Barcelona

Este fin de semana Barcelona es sinónimo de cultura y entretenimiento. Otro año más, Llum BCN regresa a Poblenou para iluminar sus calles; la artista emergente catalana, Mushkaa, hace sold out en sus dos fechas en la ciudad; el Año Nuevo Chino da la bienvenida al año del Dragón y la exposición fotográfica, Becoming Marilyn & Becoming Elvis recorre la era dorada de Hollywood.

Una imagen de A Nature, exposición de Llum BCN en 2022. Llum BCN

Un recorrido lumínico con 'Llum BCN'

Vuelve Llum BCN, el festival europeo de referencia en el ámbito de las artes lumínicas; todo un acontecimiento cultural que año tras año la ciudadanía de Barcelona recibe con orgullo. La muestra acoge todos los ámbitos de las artes visuales, desde el arte contemporáneo al diseño o a la arquitectura, además de la tecnología y el diseño de iluminación.

Durante tres días, el barrio del Poblenou y el entorno de la plaza de las Glorias, serán escenario de un espectáculo totalmente inmersivo. Ejemplo de ello es Electric Routes, una obra que invita a los visitantes a recorrer con la mirada una fina estructura en forma de tira led que simula un fulgente cable eléctrico a gran escala.

Además, también se podrá encontrar La Cremada, un viaje educativo para una comprensión más profunda de las múltiples facetas de un incendio forestal.

Varias localizaciones; 2, 3 y 4 de febrero; Entrada gratuita; barcelona.cat

Una imagen del año Nuevo Chino con Barcelona 2023. Any Nou Xinès amb Barcelona

Barcelona da la bienvenida al Año del Dragón

Después de su primera edición en 2014, el “Año Nuevo Chino con Barcelona” se ha convertido en uno de los acontecimientos culturales más esperados en la capital catalana.

Este 3 de febrero, la ciudad acoge la celebración con una gran variedad de actividades que acercan la cultura china a la catalana a través de una de sus festividades más importantes: la entrada al año nuevo, esta vez al del Dragón.

Durante el festival también se organizará una feria gastronómica y cultural. Allí los visitantes podrán probar los platos más tradicionales de la cocina china y realizar talleres para pasar un buen rato en familia.

Arc de Triomf; 3 de febrero; Entrada gratuita; anynouxines.barcelona/es/

Una imagen de la cantante Mushkaa. Cedida por Sala Apolo

Doble 'sold out' para Mushkaa

Con tan solo dieciocho años, Mushkaa ha conseguido agotar todas las entradas en sus dos conciertos en Barcelona y posicionarse como una de las voces emergentes de la nueva música urbana catalana.

A pesar de apostar por los clásicos del reggaeton, el dancehall, el trap o el R&B, la artista innova siempre para buscar nuevos sonidos y nuevas tendencias. Ella misma define su musicalidad como “algo personal” que hace conectar a sus oyentes con melodías y ritmos agresivos, personales y nostálgicos.

La catalana cantará sobre el escenario de la Sala Apolo los temas más destacados de su repertorio musical en dos espectáculos que prometen ser una muestra de intenciones respecto a su carrera profesional.

C/ Nou de la Rambla, 113; 2 de febrero; Entradas agotadas; sala-apolo.com

Una imagen de los ganadores de UNIVERSAE Trial Indoor de Barcelona 2022. UNIVERSAE Trial Indoor de Barcelona

Barcelona será la capital mundial del trial indoor

Barcelona será la capital mundial del trial indoor este fin de semana. Figuras como Toni Bou, Jaime Busto, Gabriel Marcelli, Emma Bristow, Berta Abellán o Alice Minta estarán compitiendo en el Palau Sant Jordi en la 47 edición del Universae Trial Indoor.

Durante el evento, los ocho mejores pilotos de trial del mundo competirán para ver quien se alza con la victoria. Además, también se disputará el cuarto Trial Women's Trophy Barcelona, la única competición femenina de trial indoor en todo el mundo.

Entre las participantes estará Emma Bristow, la actual campeona del mundo y, Berta Abellán, subcampeona. Junto a ellas también estarán Andrea Sofia y Naomi Monnier.

Pg Olímpic, 5-7; 4 de febrero; Entradas a partir de 22 euros; trialindoorbarcelona.com

Un collage de Marilyn Monroe y Elvis Presley. Cedida por Fotonostrum

Ya está aquí 'Becoming Marilyn & Becoming Elvis'

Las fotografías inéditas de Marilyn Monroe y Elvis Presley que captó la cámara de André de Dienes y Alfred Wertheimer llegan por primera vez a Barcelona con la exposición Becoming Marilyn & Becoming Elvis.

Esta doble muestra transportará al público catalán a la era dorada de Hollywood a través de un viaje inolvidable de la vida y el legado de estas dos leyendas inmortales.

Las fotografías sumergen a los visitantes en los momentos más íntimos de los artistas; desde los primeros días de Marilyn en el modelaje hasta la revolución del rock and roll con Elvis. Asimismo, esta exhibición evidenciará el momento en que estos dos iconos se convirtieron en estrellas mundiales.

Carrer de la Diputació, 48; Hasta el 24 de marzo; Entradas a partir de 6,5 euros; fotonostrum.com

Una imagen publicitaria del espectáculo "El collar de la reina". Cedida por Teatre Akadèmia.

Comedia, thriller y drama con 'El collar de la reina'

El collar más valioso de todos los tiempos, una falsa condesa, unos joyeros estafados, un cardenal desplomado y un final de fiesta con escándalo nacional incluido. Todos estos elementos se fusionan para crear El collar de la reina, un espectáculo que empieza con comedia, sigue con “thriller” y acaba en un total drama.

Los hechos transcurren en plena Revolución Francesa con María Antonieta y Luis XVI como los dos grandes protagonistas. La obra, encabezada por dos únicos actores capaces de interpretar a todos los personajes de la historia, mostrarán una sociedad en crisis con la joya más impresionante que jamás haya existido en medio de este revuelo.

C/Buenos Aires, 47-49; Hasta el 18 de febrero; Entradas a partir de 24 euros; teatreakademia.cat