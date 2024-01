No sé si ustedes hacen la compra. Si la hacen, seguro que acaban saliendo de mal humor del supermercado. Da igual dónde vayan, pagarán más por lo mismo que compraron y pagaron la semana pasada. Lo del aceite no tiene nombre, por ejemplo.

Ustedes, qué creen, ¿los supermercados solo repercuten en los productos que venden lo que pagan de más cuando los compran o también aumentan sus márgenes? Es obvio lo que está pasando aquí, ¿verdad?

Dejemos que sea el Banco de España quien lo diga. Según su Observatorio de Márgenes Empresariales, los márgenes aumentaron intensamente desde el inicio del año pasado. Y lo hicieron entre un 11% y un 13%. El aumento es uno de los más agresivos desde que se estudian, concretamente, desde 2009.

Los datos son oficiales y demuestran que siempre hay buitres que se aprovechan de la situación. Les da exactamente igual que haya cada día más familias pobres o con muchas dificultades para poder alimentarse correctamente. Y luego tenemos a los que viven de decir que harán, pero que no hacen.

Hace cuatro días, nos dijeron que la guerra de Ucrania subiría mucho el pan. Ahora, resulta que vale más un quilo de paja que un quilo de trigo que nos llega de Ucrania. ¿Les ha bajado la barra de pan? Y así hasta donde quieran.

Yo acostumbro a ir al supermercado. Todavía no ha llegado la semana, y llevo años haciendo la compra, que pague menos por comer lo mismo. No sé, a lo mejor soy yo que no me entero de cómo se tiene que comprar para ahorrar un poco. Si ustedes tienen la fórmula, pues ya me la dirán.

Este lunes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) nos dijo que 2024 arranca con una inflación que sube al 3,4%, siendo los precios de la electricidad con respecto a un año atrás los culpables.

Pronto sabremos los resultados de las eléctricas. Ya verán ustedes que no serán insignificantes. Lo mismo pasará con los bancos y con los supermercados.