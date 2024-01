"Tú el entrante y yo el principal": el menú compartido va ganando seguidores

La industria hostelera ha sido una de las afectadas por la inflación. Ante las subidas de los precios, hay una parte de los clientes que optan por reducir el consumo y eligen menús compartidos. Estos menús cada vez más populares, levantan polémica entre los hosteleros que luchan por sacar adelante su negocio y tratan de evitar el cierre ante la difícil situación económica lastrada desde la pandemia.

Esta práctica se ha producido de manera más repetida durante los últimos tiempos ante la subida de precios. Actualmente, el precio del menú se sitúa en 13,2 euros, lo que supone un 12,6% más que en el 2016, que fue de 11,7 euros y un 3,4% más que en 2022, que era de 12,8 euros, según datos recopilados por Edenred. Este aumento en el coste de los platos, hace que los clientes reduzcan su consumo.

Ante esta situación ya hay hosteleros que comienzan a negarse a ofrecer esta opción a sus clientes. "No acepto un menú para dos, puedo aceptarlo si son dos niños, que me parece lo más lógico del mundo, pero en adultos no porque tengo un local pequeño", comenta un hostelero a la agencia Atlas. Otro explica que "Si das la opción de compartir entre dos personas, ya casi no ganas nada porque después tienes que lavar el doble de vasos, el doble de cubiertos el doble de platos..."

"Yo entiendo que a los del bar les siente mal, pero también es entendible compartir", argumenta una clienta preguntada por Atlas. Otros, creen que consumir un menú entre dos podría ser factible dependiendo del caso: "Igual se puede compartir porque son raciones super grandes", afirma un comensal.

Sin embargo también hay quienes aseguran a Atlas tener "mucho saque comiendo". Para estos, "lo lógico es que cada uno pida su menú", porque sino "no les salen los números" a los dueños de bares y restaurantes.

Asturias pone medidas contra el menú compartido

En Asturias, la ley prohíbe desde 2003 compartir menú entre dos personas, entendiéndose que los menús son individuales y que, por lo tanto, el establecimiento puede negarse a servir un número de menús inferior al de comensales.

En el resto de comunidades donde este asunto no está aún regulado, existe la opción de pedir medio menú como oferta mas económica para quienes no puedan pagar el precio del menú entero o para los que quieran comer menos. Esta opción permite elegir un primer plato o un segundo y terminar con un postre por un precio más económico que el menú completo.