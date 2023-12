Un hostelero critica las propinas de los españoles: "Después de una cuenta de 120 euros, dejar 60 céntimos no es lo más justo"

Fernando Moreno, propietario del restaurante 'La Reunión' de Manzanares El Real, ha hablado con laSexta Xplica sobre la situación que viven los hosteleros en cuanto a propinas se refiere.

"Se ha notado bastante, ahora tenemos muchas menos propinas", afirmaba Moreno. El hostelero aseguraba que los cliente que van a tomar un café suelen dejar propinas de 20 céntimos, pero cuando se trata de comidas grandes, "te pagan con la tarjeta y reducen las propinas".

El propietario de 'La Reunión' aseguraba que al menos un 70% de los pagos de cuentas en su local, se llevaban a cabo utilizando la tarjeta de crédito. "Los tenemos sobre todo en comidas, cuando son pagos pequeños, como cuando la gente viene a tomarse una cerveza, esos si pueden ser en efectivo", afirmaba el entrevistado.

No obstante, aunque su negocio se ha visto afectado por la disminución de las propinas, Fernando Moreno admite que "no estamos preparados para tener la obligación de pagar y tener que pagar la propina también obligados, nuestra cultura no es esa y sería complicado".

En la 'La Reunión', los camareros han perdido bastante porcentaje de dinero con los pagos con tarjeta ya que, allí, las propinas que les dan se reparten a partes iguales entre todos los trabajadores. "Antes intentábamos que todos los meses tuviesen propinas razonables y ahora para repartirlas nos tenemos que ir a un mes y medio", contaba apenado el hostelero.

Fernando Moreno, considera que dependiendo de lo que consuman los clientes, es necesario aportar una propina mayor o menor. "Después de una cuenta de 120 euros, dejar 60 céntimos no es lo más justo", afirmaba el dueño del restaurante. Sin embargo, también reconocía que "al final, es algo que el cliente te da porque él quiere, por el buen servicio que ha recibido".