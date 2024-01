Italia busca al misterioso Fleximan, que derriba los radares de las carreteras

Los Carabinieri del norte de Italia han puesto en marcha una gran operación para dar la caza al autodenominado Fleximan, un individuo o un grupo de personas que hasta la fecha han destruido al menos 15 torres con radares en las carreteras de las regiones de Piamonte, Lombardía y Véneto para protestar contra las excesivas multas en estos controles.

Para algunos en Italia, Fleximan, que recibe el nombre de la máquina que utiliza para cortar las torres, se ha convertido en un auténtico héroe que denuncia que algunos municipios engrosan las arcas con este tipo de multas. En contra, para otros se trata de un irresponsable y recuerdan las numerosas víctimas que produce la velocidad en las carreteras.

"Estamos trabajando en todos los frentes, sin descuidar el más mínimo detalle y colaboramos no solo con compañeros de otras provincias sino también con las comisarías y policías locales de los territorios donde se cometieron los daños a los radares", explicó el coronel Michele Cucuglielli, comandante provincial de los Carabinieri de Padua en declaraciones publicadas este jueves en el diario Corriere della Sera.

Cucuglielli agrega que se han adquirido tanto las imágenes de las cámaras de vigilancia de las zonas objeto de vandalismo como las que proporcionan las imágenes de las matrículas de los vehículos y que "es un trabajo arduo", pero espera que "pronto conduzca a resultados concretos".

Por el momento, nadie conoce la identidad de Fleximan. El último acto fue este miércoles en la carretera provincial 46, en el municipio de Villa del Conte, en Padua, y pegado con cinta adhesiva también apareció un mensaje reivindicativo: "Fleximan sta arrivando" (Fleximan está llegando).

Mientras tanto, este miércoles apareció en las paredes de Padua un grafiti homenaje a Fleximan representado como la protagonista de la película Kill Bill, interpretada por Uma Thurman, con en una mano la espada y a su lado una torre con un radar derribado.

Pena de cárcel

En Véneto, son tres los fiscales que han iniciado las investigaciones sobre el misterioso Fleximan y sus posibles imitadores, ya que no está claro si es la misma persona o se han producido actos vandálicos imitándolo. Por haber derribado los radares, se enfrenta a penas castigadas tanto por el Código de Circulación como por el Código Penal con multas según los bienes destruidos y de seis meses a tres años de cárcel.

La alcaldesa de Villanova y presidenta de la Federación de Municipios de Camposampierese, de la que forma parte el municipio de Villa del Conte, Sarah Gaiani, en una entrevista publicada por el Corriere del Veneto, explica que los radares derribados en su territorio probablemente no se reinstalarán y añade que "hay que tener en cuenta la disidencia de la gente, si hay quienes llegan tan lejos no podemos ignorarlos". Mientras que el alcalde de Cadoneghe, Marco Schiesaro, está en la misma línea y reconoce que "antes no estaba muy convencido" pero "ahora con lo sucedido, las investigaciones y todo lo demás" ha decidido "no reinstalar nada".