Los problemas del 'youtuber' Willyrex con Hacienda: le han embargado dos pisos en Barcelona tras ser investigado

A pesar de residir en Andorra, parece que Willyrex sigue interesado en seguir haciendo negocios en España. Por eso, entre 2018 y 2021 ha adquirido supuestamente tres lujosos apartamentos en Barcelona a través de su empresa, una Sociedad Limitada de la que posee el 100% del capital.

No obstante, según informa El periódico de España, la Agencia Tributaria española le prohibió en octubre de 2022 disponer de estos inmuebles por "deudas no saldadas".

Un embargo que no le permite ni alquilarlos, ni venderlos, ni ponerlos a nombre de otra persona hasta que no resuelva el supuesto dinero que el creador, llamado Guillermo Díaz Ibáñez, debe a Hacienda.

Willyrex SL. compró en 2018 un apartamento en el exclusivo barrio de Barcelona, Sarrià-Sant Gervasi, por casi medio millón de euros y, además, parte de un local situado en la misma zona. Más tarde adquirió en el barrio de Pedralbes un inmueble de 232 metros cuadrados, valorado en más de dos millones de euros.

Algo que ha despertado las sospechas de Hacienda, que le tiene bajo inspección desde entonces y ha decidido, como manera cautelar, embargar las propiedades hasta que se salde la deuda.

Al ser preguntado por este problema de impuestos, Willyrex ha respondido a través de su abogado, declarando que "la información no es correcta".

En el pasado, el madrileño solo había hablado de sus impuestos a España, asegurando que "había pagado por tres vidas" antes de mudarse a Andorra.

Como sea, desde El periódico de España no han sabido señalar el motivo de su deuda con Hacienda ni cuál es la cantidad debida. Solo han podido revelar que Willyrex no ha pagado aún la multa y que esta debe ser menor a 600.000 euros, pues no aparece en la lista de morosos.