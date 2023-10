Willyrex confiesa cuál ha sido su peor inversión económica

Willyrex se ha lanzado al mundo del pódcast para hablar de algo que no tiene nada que ver con su tema habitual en YouTube: las finanzas. Junto con tres compañeros de Andorra, ha fundado Spicy4Tuna.

Las conversaciones de amigos que normalmente tiene junto con el youtuber Alvaro845, el empresario Marc Urgell y el creador Euge Oller se han convertido en un programa de más de una hora sobre sus negocios.

En la primera entrega, han hablado de los "peores errores empresariales" y Willyrex se ha sincerado sobre su acuerdo con el equipo español de eSports MAD Lions.

En 2018, Willyrex entró a formar parte de la organización junto con Vegetta en calidad de socio y dueño. No obstante, parece que desde entonces no ha obtenido mucho rendimiento de su inversión.

Según ha contado en el programa, esta era la segunda vez que apostada por un equipo de eSports y esta vez todo salió mal cuando, tres meses después, "la empresa se quedó sin cash".

Para recuperar la financiación, entró en escena la empresa canadiense OverActive Media. "Pasé de tener mi equipo a tener un 0,0001 de una empresa de Canadá", ha explicado Willyrex.

Una pérdida económica que le llevó a perder toda la ilusión del proyecto. "Tenía que seguir promocionando MAD Lions, pero era tan pequeño que no iba con mis intereses porque era una fracción muy pequeña", ha recordado.

"El problema no era la pérdida monetaria, sino tener que dar la cara por un equipo al que no estaba atado ni sentía y del que no tenía ningún incentivo", ha concluido.