Los Masters de 'Valorant' aterrizan en España: Madrid acogerá en 2023 la competición del famoso 'eSport' de Riot Games

Valorant se encuentra actualmente celebrando las semifinales de sus Champions en Los Ángeles, pero Riot Games ya tiene la vista puesta en el futuro. En concreto, en las competiciones de 2024, donde España jugará un papel importante.

El famoso shooter multijugador aterrizará la próxima primavera en Madrid para celebrar los Valorant Masters, el torneo internacional de eSports que tuvo su última entrega el pasado mes de junio en Tokio pero visitó anteriormente otras ciudades como Reykjavík, Berlín y Copenague.

"A partir de 2024, comenzaremos la temporada con un torneo de dos semanas en cada Liga Internacional, que calificará a un total de 8 equipos para el primer Masters del año, ambas competiciones en un formato de doble eliminación. Y hablando de Masters, ¡me complace mucho anunciar que el Masters 1 de 2024 se celebrará en Madrid! Tenemos una comunidad increíblemente apasionada en España y estamos contando los minutos para verla de nuevo y presenciar juntos la energía única del público español", declaró Leo Faria, Global Head de Valorant eSports, en una conferencia en Los Ángeles previa a las finales.

Este eSport, de la misma desarrolladora de League of Legends, no solo está siguiendo los pasos de este otro juego en cuanto al alcance de sus campeonatos internacionales, con música en directo y eventos masivos como el que se está celebrando actualmente en la ciudad californiana, sino también en éxito, pues más de un millón de espectadores de todo el mundo siguieron los Valorant Masters de Tokio.

Durante todo el próximo año, la agenda de Valorant prevé varios escenarios locales, regionales y mundiales a nivel competitivo, algo que culmina en dos Masters: el primero de ellos en Madrid, y el segundo, en Shanghái.

Ocho equipos, previamente clasificados en sus ligas regionales (EMEA, América, Pacifico y China International League), competirán por la victoria en este gran evento. Y nuestro propio país también podría estar presente, pues Giants, KOI y Heretics son los tres equipos de Valorant patrios que se juegan la clasificación.

De este modo, Madrid se convertirá en la sede de los deportes electrónicos en la primavera de 2024, aunque esta no es la primera vez que lo hace. Riot Games aterrizó en el Palacio de Vistalegre en 2015 para la final del split de primavera de la LCS EU de League of Legends; en 2018, volvió al mismo emplazamiento con la final del split de verano; y en 2019, fue el Mundial de League of Legends, cuando los cuartos y las semifinales de Worlds tuvieron su sede en la capital de España.