El Consejo Escolar recomienda por unanimidad prohibir los móviles en las aulas, recreos y comedores de los colegios

El Consejo Escolar del Estado ha acordado este jueves por "unanimidad" recomendar la prohibición de los móviles en los centros escolares de España. La propuesta, ratificada por el grupo de trabajo de 21 expertos creado expresamente para analizar esta medida, plantea vetar los teléfonos móviles en las aulas de Infantil, Primaria y ESO, así como en los recreos y comedores escolares.

"Somos conscientes de que vivimos en una sociedad digital y que debemos preparar al alumnado para vivir en esa sociedad y desarrollarse en toda su plenitud con los medios digitales. Pero estos medios conllevan una serie de peligros y debemos prepararnos para que los alumnos estén formados en el uso responsable de los dispositivos móviles", ha subrayado la presidenta de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado, Encarna Cuenca, tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Educación, Pilar Alegría, para abordar este y otros asuntos como el plan de refuerzo educativo de la comprensión lectora y las Matemáticas.

Según ha contado Cuenca, el documento, aprobado sin ningún voto en contra por la Comisión Permanente del Consejo, aconseja directamente que los alumnos de Infantil y Primaria no lleven el móvil al colegio, "salvo en casos excepcionales, que tendrán que ver con la salud, con la necesidad de estar controlados, etc.". En Educación Secundaria, de llevarse, deben mantenerse apagados, a no ser que "por causas educativas" sea necesario adaptarlos a la supervisión del profesor. "Y en las postobligatorias, lo que se debe hacer es a criterio de las direcciones de centro. Siempre, y eso lo marcamos también en el documento, respetando la autonomía de cada uno de los centros", ha detallado.

La recomendación de prohibición se extiende más allá de las aulas, también en el recreo y los comedores escolares, y el Consejo Escolar ha propuesto en ese sentido otra serie de medidas para que los colegios e institutos "busquen alternativas de ocio". "Eso es algo que ya se está haciendo en los centros educativos. Hay propuestas de recuperar juegos tradicionales, juegos que tengan que ver con promover la convivencia, que los chicos recuperen aquello que nosotros tuvimos de jugar juntos y de inventarse juegos", ha contado Cuenca.

Reunión con las comunidades el 31 de enero

También este jueves, Pedro Sánchez ha trasladado al Consejo Escolar del Estado que el Gobierno acordará una propuesta definitiva con las comunidades autónomas el próximo 31 de enero. El próximo jueves, Pilar Alegría se reunirá con los consejeros del ramo y pondrá sobre la mesa la propuesta que ya avanzó en diciembre y que no dista mucho de la planteada por el Consejo Escolar del Estado.

Por ahora, son siete las comunidades autónomas que ya han regulado de alguna forma el uso de los teléfonos móviles en las aulas. Castilla y León fue la primera en hacerlo, a través de un decreto en 2007 que precisaron el año pasado. También Galicia y Madrid desplegaron normativas para limitar estos dispositivos en los centros educativos. Las últimas en hacerlo han sido Andalucía (en diciembre); y Murcia y Aragón que lo implantaron este enero.