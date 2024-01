El PP rebate las críticas a una Selectividad común: ni sería un examen idéntico ni se aplicaría sin las universidades

A los pocos minutos de que el PP anunciara una Selectividad común en sus 11 comunidades autónomas, el Gobierno "salió en tromba" a criticar la propuesta, tal y como se quejan los de Alberto Núñez Feijóo. No es casualidad —dicen— que nada más darse a conocer el plan educativo del PP, reaccionara la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y exdiputada socialista, Eva Alcón, quien además alegó no haber recibido la propuesta formal. "En estos momentos una prueba única es imposible porque no tenemos un Bachillerato único en todas las comunidades". En la misma línea se pronunció el Ministerio de Educación que lo ve "inviable, debido al respeto a las competencias autonómicas" y "porque los currículos educativos no son iguales en todas las comunidades". Pero ahí va la contrapartida del PP: ni sería un examen idéntico ni se elaboraría sin el consenso de la comunidad educativa.

Al contrario, el objetivo del PP es poner en marcha un grupo de trabajo en el que participen todos los consejeros de Educación del PP y aquellos que quieran unirse de otras comunidades gobernadas por otras siglas, y trabajar de la mano de los rectores y otros agentes implicados para llegar al modelo más próximo a una prueba común. Común que no única, subrayan también desde la Vicesecretaría de Educación del PP. Y es que el PP es consciente de que no es viable que el examen sea idéntico para todos los estudiantes de España al no existir un currículo único.

Lo que buscan no es tanto diseñar las mismas preguntas, sino el mismo modelo. Por ejemplo, pactando que todas las comunidades que apliquen dicha fórmula se examinen en las mismas fechas o que asuman los mismos criterios de puntuación con las asignaturas optativas, ya que en algunas comunidades suman nota y en otras no. Con respecto al contenido, la idea es la de asemejar las preguntas en función de la materia. Si bien las cuestiones de sintaxis lingüística o las de matemáticas podrían repetirse, se daría más flexibilidad a los temarios como geografía, explican a grandes rasgos.

Asimismo, avisan al Gobierno de que no se excederán de las competencias que asumen las comunidades en materia de Educación, tal y como ya puso ayer en duda el ministerio de Pilar Alegría, desde donde recordaron la importancia de la autonomía de cada territorio. Según el PP, este principio no se lastraría. De hecho, aseguran que todos las 11 comunidades del PP en las que quieren aplicarlo cuentan con el apoyo de los presidentes autonómicos. Es decir, que no es una imposición del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pese a que fuera este quien hiciera el anuncio por parte de sus barones y que hayan nacido voces críticas en el partido contra dicho plan.

Con todo, el PP reprocha al Gobierno que critique su plan antes de conocerlo. "Ni siquiera hemos dicho lo que vamos a unificar". También niegan que su prueba común pueda generar una batalla política. Es decir, que acabe por ser, como para el PP y el PSOE con las rebajas fiscales, una lucha entre partidos por aplicar su modelo educativo en cuanto se repitan elecciones. "Queremos la ideología y que no haya 17 modelos educativos". Y todo ello lo quieren para la prueba de 2025, en año y medio. "No es prematuro; hay mucho tiempo", sostienen desde el PP.