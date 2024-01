Dinero para nada

Hay que reconocerle a ABBA, más allá de su vocación por dar con la melodía perfecta, su capacidad visionaria. Ya hace casi 50 años, la banda criticaba la dificultad de mucha gente para llegar a fin de mes a pesar de trabajar de día y de noche. Ayer conocimos que, en 2007, nuestro salario podía estirarse más que un chicle mientras que hoy se encoge más que la Alicia de Lewis Caroll. Hace 15 años, lógicamente, nuestros sueldos eran menores. Pero podíamos comprar muchas más cosas con él. Como decía otro genio musical, Mark Knopfler, también hace un porrón de años: Money for nothing. Vamos, que no nos da para nada.