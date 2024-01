Iglesias prescinde de Monedero en su canal de televisión: "Mis desobedientes gafas de Lennon desenfocan en ese objetivo"

El ex secretario general de Podemos Pablo Iglesias ha prescindido del programa En la frontera, que presentaba Juan Carlos Monedero en Canal Red desde 2017: "Los responsables del Canal quieren reforzar su línea ideológica y es evidente que mis desobedientes gafas de Lennon desenfocan en ese objetivo".

En un mensaje en la red social X dirigido a "mis queridos y queridas desobedientes", el cofundador de Podemos explica que no es fácil "pelear desde la izquierda que molesta" y ante el innegable asedio a Podemos, "es evidente la voluntad de Canal Red de cerrar filas ante el cerco".

Una estrategia que Monedero dice no compartir, pero que entiende en estas circunstancias. "El campo de la lucha es vasto, sigo convencido de la unidad -sin ingenuidades- y nos encontraremos, como los rebeldes, en alguno de los caminos. Los enemigos están en otros sitios".

Pese a las diferencias que han tenido en todo este tiempo y que ahora se han materializado con la cancelación del programa que conducía en el canal de internet de Iglesias, Monedero apela sobre todo a la amistad que les une.

"Pablo y yo hemos hablado de logros, amistad, desencuentros. Y listo. Hoy, y más allá de desencuentros, quiero darle prioridad a la amistad con alguien a quien conozco desde sus tiempos de estudiante, a quien admiro y a quien quiero. La amistad, como la amabilidad y la generosidad, tienen estas cosas", ha aseverado.

En respuesta, el exvicepresidente del Gobierno no ha dudado en dejar un mensaje. "Gracias por todo, amigo. Nos encontraremos, como tantas otras veces", ha señalado.

Además, Monedero no ha dudado en lanzar sus mejores deseos para el canal televisivo. "Le deseo a Pablo y al Canal Red, con el que he colaborado con todo lo que estaba en mi mano desde mucho antes de que arrancara, el mejor de los vientos. Igual que a toda la entregada gente que trabaja ahí y me han obsequiado con su amistad, a los suscriptores y a quienes lo siguen fielmente", ha escrito.

Para finalizar, no ha dudado en hacer una brutal crítica al "panorama mediático español". "Donde se jactan de matarnos, donde los periodistas corruptos y las cloacas policiales hozan en la misma pocilga, donde los sinvergüenzas premian a los canallas y donde mienten con cara de póquer sin que se les mueva un músculo de la cara ni tampoco los despidan".