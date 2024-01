Jorge Javier Vázquez cuenta cómo es su vida sexual actualmente: "No recuerdo la última vez que dormí abrazado a alguien"

Desde que Jorge Javier Vázquez no tiene trabajo, más allá de su columna semanal en la revista Lecturas, el presentador está aprovechando para hacer todas aquellas cosas que tenía pendientes. Una de ellas es hablar de aquellas cosas que le interesan o de los asuntos más cotidianos del día a día.

Esta semana, el catalán ha aprovechado para hablar sin tapujos sobre aquellos programas de televisión que está viendo, el matrimonio o sus relaciones sexuales. El empresario teatral, a sus cincuenta y tres años, no ve factible compartir casa con una posible pareja: "Prefiero vivir separado y juntarme los fines de semana, entre semana y en vacaciones para evitar el desgaste". No obstante, su madre, con quien comenta estos y otros asuntos de su vida, no está de acuerdo con ello, ya que asegura que esto es más propio de unos amigos que de una pareja.

Asimismo, el presentador, que se encuentra soltero y menos ocupado de a lo que está acostumbrado, aprovecha para lanzar un mensaje a posibles pretendientes. "Ahora tengo muchas ganas porque no trabajo. Ergo, el trabajo es un antídoto contra la lujuria. O trabajas o tienes sexo, pero las dos cosas no suelen darse", aclara el presentador.

Jorge Javier también habla de las consecuencias que ha tenido estar tan centrado en su carrera profesional a lo largo de su vida: "Le he dedicado tantas horas al trabajo que ahora me veo sin nadie a quien recurrir para pasar un rato de asueto sexual". El catalán continúa diciendo que no recuerda la "última vez" que durmió "abrazado a alguien", algo que le quita "un poco el sueño".

Al presentador, tal y como él mismo asegura, le cuesta "no ya encontrar el amor sino compañeros de cama". Eso sí, no lo pone "fácil", puesto que le "cuesta salir a la calle" cuando se "engancha a un libro", algo que le está "pasando mucho últimamente". En este sentido, actualmente está leyendo El pacto del agua, de Abraham Verghese, aunque también confiesa que ha estado enganchado a la serie de Disney+ sobre Balenciaga.