Ayuso: "Es Hamás, y no Israel, la que busca exterminar un pueblo entero"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado este lunes en la reunión anual en recuerdo del Holocausto que organiza la Asociación Judía Europea. El encuentro ha tenido lugar en Cracovia (Polonia) y durante su intervención la jefa del Ejecutivo regional ha condenado el "antisemitismo" creciente en el mundo tras los atentados del 7 de octubre y ha defendido la respuesta militar israelí a los ataques.

"Es Hamás, y no Israel, la que busca exterminar un pueblo entero", ha opinado Díaz Ayuso, "es Hamás quien busca el exterminio del pueblo judío y el principal enemigo de los palestinos, a los que tiene por rehenes, en la pobreza y el aislamiento, mientras los utiliza de escudos humanos", ha agregado.

La presidenta del Gobierno madrileño ha subrayado que, a su juicio, el "trato" que se le está dispensando a Israel y al pueblo judío es "inaceptable" y "una verdadera injusticia" y ha denunciado que hay quien promueve el antisemitismo "desde su influencia política y mediática en distintos gobiernos por todo el mundo". "De nada sirve compadecerse de los judíos muertos mientras se desprecia a los vivos", ha proclamado Díaz Ayuso, que este domingo estuvo en los campos de concentración de Auschwitz y ha confesado que el recorrido le estremeció profundamente.

La presidenta madrileña, que desde que gobierna ha mostrado en cuantiosas ocasiones su apoyo y respaldo al pueblo y al Estado de Israel, ha señalado que los atentados de octubre cometidos por Hamás son "el mayor ataque" desde la Shoá -término hebreo para referirse al Holocausto- y por ello ha incidido en que le resulta difícil que desde algunas esferas no se comprenda este extremo. "Lamento que tantos sean incapaces de comprender el golpe moral y anímico que han supuesto, después de una historia de diáspora, expulsiones y persecuciones, de muerte hasta el exterminio", ha valorado.

"El antisemitismo sigue vivo, como el germen del odio al desconocido o a las minorías", ha aseverado Díaz Ayuso, que ha aprovechado su discurso para cerrar filas con Israel y sus habitantes. "No están solos”, ha hecho hincapié, para a continuación destacar la "fortaleza" con la que la población de Israel "se levanta cada día". La presidenta ha querido tener un recuerdo para Kfir Bibas, el bebé que fue secuestrado por Hamás junto a sus padres el pasado 7 de octubre y que ha cumplido un año estando en cautividad y desconociéndose su estado y paradero actual.

"Querido Kfir, que Dios te cuide, que nosotros lo haremos con el corazón", ha pronunciado Isabel Díaz Ayuso, para terminar reclamando que no se olvide la Historia para no volver a repetirla. "Que aquello que sucedió no tan lejos, no hace tanto, no vuelva a repetirse", ha zanjado la presidenta.