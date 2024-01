Israel conmemora el primer cumpleaños de Kfri Bibas, el bebé secuestrado por Hamás que se desconoce si está vivo o muerto

Kfri Bibas se ha convertido en un símbolo israelí desde su secuestro hace 103 días por Hamás. Capturado con tan solo diez meses en el kibutz en el que vivía junto a sus padres y hermanos, su paradero sigue siendo un misterio y se desconoce si sigue vivo o muerto, pero las autoridades israelíes han celebrado este jueves un homenaje a él en el día de su primer cumpleaños.

Tanto familiares como amigos, junto a algunos artistas del país, se han encontrado en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, donde han llevado a cabo un acto en el que han recordado al pequeño y a toda la familia. Además, varios amigos han celebrado también una fiesta de cumpleaños privada en honor a Bibas.

La última noticia que se tiene tanto de él como de sus padres son las palabras de una de las rehenes liberadas en noviembre. Esta aseguró haber oído a un miembro de Hamás decirle a su padre que la mujer y los niños habían muerto, a la vez que le pedía que grabara un vídeo culpando de ello al Gobierno de Israel.

Las autoridades no pudieron confirmar la veracidad de estas informaciones y por sus allegados siguen a la espera de saber algo sobre su estado, tanto de él como de la familia. "Estamos haciendo todo lo posible para mover las cosas porque vemos que no se mueven", ha señalado Jimmy Miller, primo de la madre de Bibas, para The Times of Israel.

"Esperamos y esperamos y esperamos. Nos hemos reunido con todos, con actores, personajes famosos, pensadores, y todos nos abrazan y escuchan la historia con empatía pero no sentimos que nadie esté haciendo nada", ha añadido.