Así es Maloles, la hermana de Nacho Palau y gran apoyo de su familia

Pocas dudan caben de que el año 2023 puede ser perfectamente uno de los peores en la vida de Nacho Palau. Salvo contadas excepciones, casi todas las noticias que le llegaron fueron o malas o peores. Para empezar, porque la justicia daba la razón a su expareja, Miguel Bosé, en el asunto de la paternidad de sus cuatro hijos: al haberlos tenido por vientre de alquiler, cada uno de ellos solo es padre en términos de legales de aquellos que llevan sus genes.

Es decir, que Diego y Tadeo se han quedado en México con el cantante e Ivo y Telmo, de 11 años, viven con el escultor en su casa de Chelva. Y por su edad su padre ya va teniendo que explicarles por qué Miguel Bosé no les reconoce como hijos o por qué no viven ya con sus otros hermanos. Pero a ello se unió otra dura noticia: ha recaído de su cáncer de pulmón, el cual parecía a principios de año haber remitido, y, en esta ocasión, con metástasis en la ingle.

A todo ello se sumaban sus problemas económicos, dado que es de sobra sabido que Nacho ha estado buscando más trabajo aparte de su vertiente artística, ya fuera concursando en Supervivientes o más tarde acudiendo a platós y programas de Mediaset. Y, ya como la gota que ha colmado el vaso, Lola Medina, su madre, que también padece cáncer, ha sido ingresada en una residencia tras quedarse paralítica por culpa de la radiación que le pusieron.

Y en este contexto se erige como una figura crucial en la familia, un nexo necesario y apoyo incombustible entre todos sus miembros, la otra hija de Lola Medina y hermana de Nacho, María Dolores Chornet, más conocida como Maloles aunque el gran público no la tenga tan presente en la vida de ambos.

Maloles se ha convertido en pieza clave en el engranaje familiar de Palau y de sus hijos, dado que con el paso de los años se ha transformado en la tía favorita de Ivo y Telmo, quienes la consideran prácticamente "como una madre" estando muy unidos a ella dado que ha cuidado de ambos en los momentos más difíciles tanto de su hermano como de su madre.

Prefiere tener su perfil de Instagram privado, muestra indudable de que prefiere obviamente no tener la exposición mediática que tienen el ressto de miembros de su familia, habiéndose alejado igualmente de platós y de micrófonos tanto en estos momentos como cuando su hermano era pareja de Miguel Bosé, no dando nunca detalles de la vida privada de ninguno de los dos, incluyendo más tarde a su madre en la ecuación.

Aun así, Maloles de por sí es madre de una pequeña. Es de lo poco que se sabe gracias de hecho a su propia imagen de Instagram —ella dándole un beso a un bebé— y a unas declaraciones de Lola cuando tuvo que explicar por qué estaba en una residencia y no se quedaba con alguno de sus hijos. "Nacho tiene que cuidar a mis nietos, y mi hija a su niña e ir al trabajo. No pueden estar pendientes de mí. Necesito ayuda para todo, porque no me puedo valer por mí misma", dijo entonces Medina.

Gracias al periódico El Español, además, se sabe a qué se dedica en el plano laboral. Según este medio, Maloles lleva cerca de ocho años trabajando en el despacho de una reconocida procuradora de los Tribunales de Valencia. Asimismo, explican, con anterioridad su puesto fue de administrativa en la empresa de seguridad Securitas España. Chornet, académicamente, realizó un grado medio de Gestión Administrativa.

De las pocas ocasiones que se ha dejado ver ha sido en un ambiente, como no podía ser de otro modo, familiar. El escultor valenciano subía una imagen a sus redes junto a su hermana —que no compartan apellido puede deberse a que sean hijos de dos parejas distintas de Medina o a una decisión artística de Nacho— en un domingo de febrero de 2022. "Combinación perfecta", escribía, añadiendo que se refería a pasar tiempo con Maloles disfrutando de su compañía y de una fideuá.

Ambos han pasado esta pasada temporada navideña muy cerca el uno del otro, con mensajes constantes, puesto que, a pesar de haber sido una Navidad "para olvidar", como ha indicado Lola Medina, sus hijos han estado ahí para ella. De hecho, según una fuente consultada por el susodicho diario, las visitas de Nacho y Maloles y de sus nietos y el amor que le transmiten han sido hasta "más eficaces que cualquier tratamiento".