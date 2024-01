El rey Federico X de Dinamarca revela en un libro los aspectos más íntimos de su relación con Mary Donaldson

Federico X ha estrenado reinado en Dinamarca con la publicación de un libro, titulado Kongeord (Palabra de rey), en el que describe su visión sobre la monarquía y revela aspectos de su vida y de su relación con Mary Donaldson.

El contenido del libro —de 110 páginas de extensión y un precio de 250 coronas danesas, en torno a 33,50 euros— está basado en entrevistas realizadas hace más de un año por Jens Anderson, también autor de su biografía Under de beam, publicada en 2017.

En cuestión de días ya se ha convertido en un éxito de ventas en Dinamarca: tan solo en las horas posteriores a la noticia de su publicación, la librería online Saxo llegó a vender 25 copias del libro por minuto, según recoge la BBC.

En concreto, el libro repasa la vida del rey Federico, desde su infancia y juventud hasta que se convierte en padre de cuatro hijos y su relación con su esposa Mary. Entre otras cuestiones, Federico cuenta que, cuando era niño, le costó aceptar que llegaría a ser rey de Dinamarca, ya que él "solo quería ser como todos los demás niños" de su edad.

"Recuerdo mi 18 cumpleaños como algo parecido al fin del mundo", comenta el monarca en otro momento del libro. En aquel momento, Federico sentía que "ahora todo lo divertido y emocionante estaba llegando a su fin. Afortunadamente, no fue así", confiesa.

Portada del libro 'Kongeord' ('Palabra de rey'), publicado por el rey Federico X de Dinamarca y escrito por el autor Jens Andersen. EFE

El monarca también ha hablado abiertamente de cómo es su relación con su esposa, la reina Mary, de quien ha confesado que ha "aprendido mucho" de ella. "De vez en cuando, me recuerda que, por supuesto, no siempre tengo la razón y no cree automáticamente en mis palabras solo porque soy un hombre en la casa", ha desvelado.

En lo que respecta a su fe cristiana, Federico X ha confesado que tanto él como Mary rezan oraciones con sus hijos todas las noches.

El nuevo rey danés tampoco se ha olvidado de su padre, el difunto príncipe consorte Henrik de Dinamarca, que murió en 2018. Sobre él, ha indicado que era "muy patriarcal" y que "intentó transmitir ese patrón a sus dos hijos".

Los reyes de Dinamarca, Federico X y Mary, visitan el parlamento danés, situado en el palacio de Christiansborg, el pasado 15 de enero. EFE

En el anuncio del lanzamiento del libro, la casa real danesa compartió también algunas de las citas del monarca: "Ahora soy la persona que soy. También haré todo lo posible para cumplirlo como rey de Dinamarca", ha comentado Federico X.

Otra de las frases destacadas por la casa real también reafirma la relación del nuevo rey danés con el cristianismo. "La fuerza de la fe no reside en si se menciona a Dios en una palabra real, sino en el hecho de que nosotros, como personas, nos sentimos conectados entre sí a través de nuestra fe cristiana", revela el monarca.