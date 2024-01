Federico X escribe su primer libro, 'Palabra de rey'

Tres días ha tardado el nuevo jefe de estado de Dinamarca, Federico X, en ver lanzado su primer libro, Palabra de rey, de momento, distribuido solo en su país y en danés. Federico fue proclamado rey el pasado 14 de enero.

La propia casa real danesa ha dado a conocer el lanzamiento editorial, del que se desconoce cuándo fue escrito, aunque está claro que fue antes de que Federico sospechara siquiera que su madre iba a abdicar en él.

Es de suponer que el texto no es del propio rey, aunque sí sus reflexiones y pensamientos, que han sido editados por el nombre que consta en la portada, debajo del suyo, Jens Andersen.

Andersen es un galardonado autor y crítico literario danés, entre cuyas obras se incluyen las aclamadas biografías de Hans Christian Andersen, la reina Margarita y el propio Federico, cuando era príncipe. Es doctor en literatura nórdica por la Universidad de Copenhague y colabora en varios periódicos daneses.

La editorial ha adelantado algunos titulares en los que Federico da un paso al frente como monarca, que trazan un retrato de alguien que cree en su país, creyente y destinado a trabajar por su pueblo. "Ahora soy la persona que soy. Me esforzaré por desarrollarla como Rey de Dinamarca", dice en sus páginas.

El objetivo de Federico es dirigir una corona renovada y moderna centrada en los problemas sociales. "En muchas sociedades occidentales, la pregunta más importante es, ¿qué puedes hacer por mí? Muy rara vez es al revés: ¿Qué puedo hacer por usted?", se pregunta en otro de los titulares entresacados del libro.

El monarca hace referencia a la importancia de creer como una fuerza necesaria en su recién estrenada etapa: "La fuerza de la fe no reside en si se menciona a Dios en la palabra de un Rey, sino en el hecho de que nosotros, como personas, nos sentimos conectados unos con otros a través de nuestra fe cristiana".

Jens Andersen es escritor y filólogo. Harper Collins

No sabemos, aunque cuesta creerlo por un tema de plazos, si el libro ha integrado los primeros discursos de Federico X, pronunciados ante los más de 100.000 súbditos que corearon su nombre. Y en el parlamento danés, el primero de sus actos oficiales.

"Unidos y atados al Reino de Dinamarca", son las palabras que el nuevo Rey eligió como lema de su reinado y que pronunció por primera vez en su discurso en el balcón del Castillo de Christianborg.

"Hoy el trono continúa. Mi esperanza es convertirme en el Rey del mañana. Es una tarea que he estado abordando toda mi vida. Es una responsabilidad que asumo con respeto, orgullo y gran alegría. Lo haré lo mejor que pueda (...) Voy a necesitar todo el apoyo que pueda conseguir. De mi amada esposa, de mi familia, de vosotros... Me enfrento al futuro sabiendo que no estoy solo", concluía, enjugándose las lágrimas y vitoreado por su pueblo.