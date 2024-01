Un bombero se lleva a su bebé a trabajar porque no le conceden el permiso de lactancia

Andrés Bretón es un bombero del parque de Arnedo, en La Rioja, que este viernes ha acudido a trabajar con su bebé de pocos meses debido a que se le ha negado el derecho de cuidado por lactancia de su bebé.

Tal y como recoge el diario La Rioja, al bombero se le obligó a desdoblar la jornada laboral pese a su permiso. Para él, el turno de noche acaba a las 7:00 horas, pero este viernes una orden obligaba a todo el personal a doblar turno hasta las 16:00 horas.

"Le dije que tenía una hora de lactancia para cuidar a mi hijo, a quien no tengo con quién dejar porque mi mujer trabaja toda la mañana. Y que no era posible prolongar la jornada", explica Bretón.

Según el bombero, la respuesta de sus superiores ha sido que "se buscara la vida pues había que cubrir el parque".

Así que ante esa tesitura, Andrés Bretón lo ha tenido claro: "A las 7:00 de la mañana he salido de trabajar, he ido a Logroño a por mi hijo y he vuelto al parque con Martín".

"Yo no voy a faltar a una resolución que me obliga a trabajar, aunque es ilegal porque no respeta las doce horas de descanso entre jornada y jornada, pero tengo el derecho de cuidar a mi hijo y no le voy a abandonar ni dejar solo en casa… Yo no he incumplido nada: he cogido a mi chiquillo y he venido al parque", dijo.

Según La Rioja, al ver la situación, el gerente ha llamado al bombero para decirle que se fuera a su casa, aunque este domingo se va a repetir la situación: "Me ha dicho que busque resolver el problema. Le he respondido que el problema de gestión no es mío, sino suyo. Yo soy un trabajador, padre, y tengo unos derechos", insiste el bombero.

Los bomberos de Arnedo exigen un aumento de la plantilla, para que pueda haber cuatro agentes por turno, un incremento salarial y en total, la creación de 24 puestos más en cuatro años.