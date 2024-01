Sofía Cristo está de plena actualidad después de que su hermano, Ángel Cristo Jr., concediera una demoledora entrevista en ¡De viernes! criticando a su familia. Por ello, la DJ ha hablado largo y tendido sobre el tema en programas como Espejo Público, donde colabora, pero ahora ha vuelto a pronunciarse sobre este y otros tantos temas en el pódcast de Pilar Vidal.

Drama Queen, como se llama el espacio de la periodista en ABC, ha recibido como invitada a la exconcursante de Secret Story, que no ha tenido reparos en hablar de temas como el amor, su orientación sexual o la historia con su hermano.

"Somos una familia normal", ha declarado, en referencia a que le cuenta todo a su madre, Bárbara Rey. "Bueno, ya no, éramos una familia casi normal", ha matizado, echándose las manos a la cabeza. "No me planteo si volveremos a serlo, estoy enfocada en el aquí y el ahora".

En cuanto a ser famosa por ser "hija de", Sofía Cristo ha asegurado que hay muchos prejuicios: "Creo que solamente ven al 'hijo de' y lo juzgan y le pisan... Esa etapa ya la pasé". Pero, en general, ella considera que sí ha "gestionado bien la fama".

"He tenido etapas en las que he aprendido muchísimo, he hecho muchas cosas que a día de hoy no haría, pero que me ha servido para ganar dinero", ha defendido. "También para aprender de mí misma y saber lo que no volvería hacer. Y he compartido momentos espectaculares de televisión".

"Luego he visto muchas cosas mías en televisión que he dicho 'yo no quiero ser así'", ha recordado "Tenía que cambiarlo, ponerme en el foco y ver qué quiero hacer: estar en un programa en el que estamos (Espejo Público), bien arropada, hablando con respeto, no tomarme la legitimidad de criticar por tener una la silla... Quiero hablar con sentido común y no hacer daño a la gente".