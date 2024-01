Marta Díaz vuelve a la alfombra roja tras su accidente: "Aún no me equilibro yo sola"

Marta Díaz sigue adelante con sus compromisos laborales, a pesar de haber comunicado su deseo de alejarse de las redes sociales mientras se recupera de su accidente esquiando.

La influencer sufrió un grave rotura del ligamento cruzado anterior durante un viaje en Los Alpes y ha tenido que ser operada de la rodilla. Ahora, mientras sigue con la recuperación, ha vuelto a participar en eventos.

En el último, ha confesado que tiene que pedir ayuda a los organizadores para poder pasar por delante del photocall, ya que no quiere aparecer con las muletas.

"Me da un poco de cosa este momento", ha revelado a través de sus historias de Instagram antes de llegar: "Aún no me equilibro yo sola, me tienen que poner unas cajas para apoyarme".

De hecho, en el propio coche se encuentra con las piernas extendidas y, el resto del tiempo en el evento, debe estar apoyada en una silla o andar con las muletas, ya que aún no tiene la movilidad total de su rodilla.

Recientemente, también fue parte del estreno de la última temporada de El desafío, programa en el que participó a principios de 2023 y que por fin se está emitiendo en Antena 3.