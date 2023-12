Marta Díaz despide 2023 lesionada y entre lágrimas: "Aunque hayas sido doloroso, te doy las gracias"

A pesar de haber estrenado su propio documental y haber participado en la última edición de El Desafío, Marta Díaz no recordará 2023 con un buen sabor de boca.

Tras numerosos problemas personales y de salud mental por su ruptura con Sergio Reguilón, la influencer ha sufrido otro revés: se ha roto el ligamento cruzado mientras esquiaba en la nieve.

Desde entonces, ha estado desaparecida de las redes, centrándose en su operación y posterior recuperación. En las últimas horas, ha decidido publicar la última foto del año para decirle 'hasta nunca' al 2023.

Ha asegurado que el año quedará para siempre grabado en su mente. "Me despido de ti por fin, y aunque hayas sido doloroso, te voy a dar las gracias por hacerme más fuerte y un poquito más valiente", ha comentado en una publicación que, según ha confesado, ha escrito llorando.

Para el 2024, Marta Díaz ha revelado que quiere "ser feliz" y "poder empezar a andar sin muletas y sin ver las estrellas del dolor cada vez que apoyo el pie".

"Me llegan a decir en enero todo lo que iba a pasar y no me lo hubiese creído", ha añadido en una historia, donde también ha asegurado que lleva una racha de "llorar como una magdalena" casi a diario.

Además, ha publicado otra historia desde el hospital en el que ha asegurado que la Navidad ha sido un poco difícil. "Hoy estoy bastante mejor, ya que me han sacado líquido de la rodilla y la noto más desinflamada y con menos dolor".

Mientras sigue centrada en la rehabilitación, Antena 3 ya calienta motores para el estreno de la cuarta temporada de El Desafío. Allí entenderemos parte de todos los retos que Marta Díaz tuvo que sufrir en secreto en este 2023.