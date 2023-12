Marta Díaz comparte, "con impotencia y tristeza", su accidente mientras esquiaba: "Me he roto el ligamento cruzado"

Marta Díaz ha sufrido un gran accidente de esquí mientras se encontraba de viaje en los Alpes con sus amigos, entre los que estaba Laura Escanes. La influencer ha compartido unas dolorosas imágenes siendo recogida de urgencias de la pista de nieve.

Según su Instagram, se había levantado a las 7 de la mañana tras una noche de insomnio y había acudido con energía al primer día de esquiar del fin de semana.

No obstante, "lo que iba a ser un viaje increíble se ha convertido en una pesadilla", ha confesado ella misma en una emotiva publicación: "He tenido una caída muy fuerte, y me he roto el ligamento cruzado, muy probablemente necesite operación".

Una de las imágenes mostraba los llantos por "impotencia y tristeza", según ha expresado: "Estoy realmente mal, mi año ha sido horrible, y psicológicamente muy doloroso, esto ya ha sido la gota que colma el vaso".

"Ya sabéis la ilusión y las ganas que tenía de este viaje, de distraerme, de no pensar, de pasármelo bien, pero ha sido todo lo contrario, me voy de urgencia a España", ha añadido.

Además, ha dejado caer que dejará las redes sociales por un tiempo, mientras se recupera. "Ahora mismo necesito un poco de descanso", ha lamentado.

Marta Díaz rompió la relación con su pareja de 4 años, Sergio Reguilón, este año mientras rodaba al mismo tiempo su documental para Prime Video. Una situación que, como ha dejado caer anteriormente, la puso al borde mentalmente.