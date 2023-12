Lola Lolita cuenta, entre lágrimas, el accidente de tráfico que ha tenido en Madrid: "Llevad mucho cuidado, por favor"

La creadora de contenido valencia Lola Lolita ha lamentado en sus historias de Instagram que ha sufrido su "primer accidente" de tráfico, después de sacarse el carnet hace más de un año.

Según ha mostrado a sus más de tres millones de seguidores, el capó de su coche ha quedado completamente abollado durante un viaje por Madrid. Por suerte, se encuentra perfectamente.

"Bueno, lo primero de todo es que estoy bien. Ahora me río por no llorar. Porque me he tirado una hora llorando del susto que me he pegado", ha comentado poco después en sus historias.

El impacto ha tenido lugar cuando, al tomar una salida de una autovía, ha intentado frenar de golpe porque los coches estaban circulando mucho más lento de lo que se esperaba.

"Obviamente, no iba pisando huevos, porque no estaba circulando por ciudad", ha explicado: "Iba como a 80 y obviamente no me ha dado tiempo a reducir velocidad".

Lola Lolita relata su accidente de tráfico. INSTAGRAM

"Podría haber sido peor", ha reflexionado, con lágrimas en los ojos del "agobio": "De un momento para otro podría haber estado un mes en cama. Menos mal que no ha sido para tanto y que tengo seguro a todo riesgo"

"Yo a diario veía accidentes en la carretera y decía: 'A mí nunca me va a pasar esto' y es que te puede pasar. Yo llevo mucho cuidado, pero ha pasado", ha continuado, pidiendo a sus seguidores "muchísimo cuidado" al volante: "No queremos morirnos".

Eso sí, mientras lloraba ha podido recordar "lo más gracioso" del momento. La joven que conducía el coche de delante, que solo se le ha abollado un poco el maletero, la ha reconocido como Lola Lolita y la ha tranquilizado.