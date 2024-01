El matrimonio de María Pombo y Pablo Castellano, al límite en el nuevo tráiler de su 'reality'

A penas tres meses después de su estreno, vuelve Pombo a Prime Video. El docureality que sigue a la familia de María Pombo acaba de anunciar, por sorpresa, su segunda temporada en la plataforma.

Aunque la influencer ya había dejado caer que las cámaras seguían grabando, sus seguidores se han quedado muy sorprendidos con la cercanía entre ambos estrenos.

El próximo 23 de febrero habrá una segunda parte, presumiblemente de otros seis capítulos, en lo que se podrá ver todo lo que se quedó atrás la última vez: la boda de Marta Pombo, el cambio de agencia de María y, sobre todo, más tensión en el matrimonio.

Los rumores de crisis matrimonial entre Pablo Castellano y María Pombo traspasan la pantalla y la pareja, que se casó en 2019, no se avergüenza de discutir delante de las cámaras.

"¿Qué tal estás con Pablo? Pues a ver, no es mi mejor momento de la vida", ha declarado sin tapujos María. "No me apetece estar bien ahora", grita enfadado Pablo en otra escena.

Por otra parte, al principio María también habla de buscar una "evolución", dando a entender que mostrará más de cómo ha sido su cambio de agencia de representación.

Además, hablarán de la construcción de su nueva casa en Cantabria. "Mi sueño en realidad era construirla con mis primos", ha revelado entre lágrimas, ya que su relación de amistad con Blanca Pombo y el resto de sus hermanos se rompió hace tiempo por un motivo aún desconocido.