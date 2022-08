La indirecta de María Pombo a sus primos en Tiktok de la que todo el mundo habla: "¿Dónde estáis?"

María Pombo no podría estar más contenta. Como cada verano, se encuentra disfrutando del mes de agosto junto a su familia en Santander. Unas vacaciones que están siendo más especiales que nunca al poder disfrutarlas con su marido, Pablo Castellano, y su hijo Martín, cada vez más grande.

Junto a ella, están sus padres y sus hermanas, Marta Pombo y Lucía Pombo. Las dos también se encuentran en un momento personal maravilloso. La primera, esperando el nacimiento de su primera hija, Matilda; y la segunda, acaba de volver de su luna de miel con Álvaro López Huerta.

Todo parece idílico entre comidas familiares, paseos a la playa, conciertos y noches de diversión en la feria. Sin embargo, lejos de su contenido en Instagram, hay un vídeo de TikTok que ha llamado la atención de todos sus seguidores.

Una grabación desde el coche en el camino que lleva a la casa que siempre eligen para pasar las vacaciones, donde la influencer ha cogido una de las canciones más virales de la red social para mandar un mensaje claro.

"Ohana significa familia y la familia nunca te abandona ni te olvida", se puede leer al comienzo del vídeo. Con el cambio de la canción, Pombo escribe "Where are you?", es decir, "¿dónde estáis?".

Un mensaje que todos sus seguidores han interpretado como una indirecta a sus primos, la otra parte de la familia Pombo con la que hace años que no tienen relación. Una pelea por motivos desconocidos parece que enfadó a su padre con su tío y desde entonces, es tal el desencuentro que no acudieron a la última boda Pombo.

Por eso, a pesar de la tranquilidad que han estado disfrutando estos días, es normal que recuerden a Blanca, Guillermo, Gonzalo e Ignacio Pombo. Ellos también se encuentran actualmente de vacaciones familiares por el norte estos días y la separación se ha hecho más que evidente en redes.

Aunque parece que las primas no se siguen entre ellas en Instagram, es muy sencillo en estos días saber que está haciendo otro miembro de la familia. Especialmente, si se desea una reconciliación, como apunta el TikTok de María.