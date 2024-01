Albares insiste en la creación de un Estado palestino tras la oposición de Netanyahu

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado este viernes durante el desayuno informativo del Nueva Economía Fórum que la única solución para el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza es la creación de un Estado palestino y ha considerado que lo único que hace falta para ello es "valentía política". El ministro ha insistido en la postura española un día después de la declaración del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la que se ha opuesto a la creación de un Estado para los palestinos y renunciar así a los territorios "al oeste del Valle del Jordán".

"La esperanza del pueblo palestino se llama un Estado palestino", el cual "está íntimamente entrelazado con la seguridad del Estado de Israel", ha sostenido. "Los palestinos, y yo no me resignaré nunca a ello, no deben de estar condenados a ser permanentemente un pueblo de refugiados, tienen derecho a un Estado viable, realista en el que puedan vivir en paz y seguridad de la misma forma que el pueblo israelí", ha dicho Albares frente al Embajador palestino, presente en el foro.

Según Albares, "los mapas están trazados, han sido acordados" por las partes ya en el pasado pero "falta la voluntad política" para materializarlo. Sobre el territorio que debería abarcar este Estado, el ministro ha asegurado que tendría que tener acceso al mar en Gaza y que este espacio estuviera conectado con Cisjordania, donde estaría la capital palestina: Jerusalén Este.

En opinión de Albares, esto es lo que hace falta para que "esta vez sea la última que vemos esta explosión de violencia". La exposición del ministro llega un día después de las declaraciones de Netanyahu. El mandatario israelí expresó a Estados Unidos su oposición a la creación de un Estado palestino como parte de un escenario de posguerra en Gaza y afirmó que está dispuesto a bloquearlo si los países Occidentales tratan de imponerlo.

