Así es Baluchistán, la tensa frontera entre Irán y Pakistán y el nuevo frente de Oriente Medio

El estallido de la guerra entre Israel y Hamás ha sido el detonante de una escalada de tensión que recorre Oriente Próximo y Oriente Medio: desde Gaza hasta Siria e Irak, y en las últimas horas en la frontera entre Irán y Pakistán: el régimen iraní bombardeo a los terroristas de Jaish al Adl en suelo pakistaní, y Pakistán respondió bombardeando a grupos insurgentes en territorio persa.

Todo ello ocurre en la región histórica de Baluchistán, un territorio complejo fragmentado entre fronteras culturales y políticas en medio de dos países cuya relación es especialmente tensa; todo ello en una zona del mundo que parece convertirse en el nuevo gran foco de tensión internacional.

Así es Baluchistán, la frontera entre Pakistán e Irán

El Baluchistán histórico es una región de Oriente Medio ubicada en grandes extensiones de Pakistán, Irán y Afganistán. Sus límites serían, al este, la frontera con Karachi (Pakistán), la frontera con el Panyab pakistaní y los territorios de la etnia pastún al norte.

Un área de mayor extensión que España pero con una densidad de población escasa dada la naturaleza de la región: un páramo desértico y árido plagado de inmensas estepas y desiertos, con apenas vegetación o grandes poblaciones.

En una región fundamental para entender el desarrollo de la civilización humana, allí se encuentra uno de los primeros asentamientos agrícolas conocidos: data del año 6.500 a.C. Tierra ocupada a lo largo de los siglos de persas, griegos, árabes, turcos, afganos o británicos, fueron los baluchíes uno de los primeros pueblos en asentarse en la zona: fue cerca del año 1.000, cuando llegaron allí procedentes de las orillas del mar Caspio.

El paso de diferentes ocupaciones y la llegada del Imperio Británico terminaron por crear fronteras que dividieron la región histórica, aislando rutas y núcleos de población dependientes entre sí.

En rojo, la región histórica de Baluchistán. A diferencia de la región homónima dentro de Pakistán, el territorio histórico donde habita la etnía baluchí abarca territorio iraní y pakistaní. Wikimedia Commons

Los baluchíes viven separados entre ambas fronteras

Sus habitantes son los baluchíes, un grupo étnico iranio y suní, con un idioma y costumbres propias. Se calcula que unos 13 millones de baluchíes viven en la región, muchos de ellos en tribus y confederaciones, ubicadas en el área desértica donde confluyen las fronteras afgana, pakistaní e iraní.

Los baluchíes, sin embargo, se encuentran en una difícil encrucijada por estas divisiones políticas: en términos geopolíticos, existen dos Baluchistán: una región pakistaní y el Baluchistán iraní, dentro del país persa. Ambas son las regiones más pobres de sus respectivos países. La ganadería es su principal actividad económica y sustento, aunque sus tierras esconden otro tipo de riqueza: Baluchistán está lleno de pozos de gas y petróleo de los que se nutren Irán y Pakistán.

Las aldeas son las poblaciones más comunes de Baluchistán Getty Images

Los insurgentes buscan la independencia de Irán

Dentro de las fronteras iraníes, los baluchíes viven discriminados por el régimen de Teherán, además de las diferencias étnicas entre persas y baluchíes, el pueblo baluchí profesa el Islam suní, lo que los convierte en un colectivo contrario a los dogmas del Estado iraní, que profesa el Islam chií. Muchos de ellos, al no ser persas ni chiíes, no tienen posibilidad de acceder a escuelas o a un puesto de trabajo si no se convierten.

Este contexto ha sido el caldo de cultivo de numerosos grupos insurgentes que buscan la protección de los baluchies y la independencia de Baluchistán: actualmente, Jaish al-Adl capitaliza este el sentimiento nacionalista y las acciones terroristas contra el estado iraní y, en menor medida, contra Pakistán.