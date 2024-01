Reino Unido rectifica y amplía el plazo de solicitud de residencia a los ciudadanos de la UE que viven en el país desde antes del brexit

Reino Unido ha dado un importante giro en su política de reconocimiento de los derechos de los ciudadanos de la UE residentes en el Reino Unido antes del Brexit, permitiendo a aquellos que no cumplieron con el plazo para solicitar tarjetas de residencia permanente post-Brexit puedan seguir en el país.

Sin embargo, el colectivo de residentes de la UE reclama una redacción más explícita o, de lo contrario, terminarán teniendo que "rogar" para que se reconozcan sus derechos, según ha adelantado The Guardian.

Recientemente, una española era expulsada de ese país tras regresar de unas vacaciones de Navidad en Málaga. A pesar de haber presentado a los funcionarios fronterizos la documentación necesaria que demostraba que tenía derecho a vivir y trabajar allí.

"Me fui a casa porque mi hermana tuvo un bebé y, literalmente, cuatro días después, en el aeropuerto de Luton me llevaron a la sala de detención, se llevaron mis cosas y mi teléfono y me dijeron que esperara allí. Me dejaron allí toda la noche y luego me subieron a un avión", relataba la afectada al diario británico The Guardian.

Los ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido y los británicos que vivían en la UE antes del Brexit tienen derecho de por vida a permanecer en el país en el que vivían según el acuerdo del Brexit.

El gobierno británico abrió un plazo para documentar a los cerca de 6 millones de ciudadanos de la UE en el país. El plan se cerró en junio de 2021, aunque las solicitudes tardías se aceptaron, hasta agosto.

Nuevas directrices

La decisión causó importantes dificultades a los ciudadanos de la UE. Un italiano que llevaba en el Reino Unido 21 años de la noche a la mañana encontró su cuenta bancaria congelada, lo que lo obligó a cerrar su negocio porque no podía pagar al personal ni a los proveedores.

Habría decenas de miles de personas de la UE con residencia en Reino Unido que no han completado la solicitud de la residencia británica.

Ahora, el Ministerio del Interior ha publicado unas nuevas directrices, autorizando de nuevo las solicitudes tardías.