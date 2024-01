Expulsan a una española del Reino Unido tras volver de sus vacaciones de Navidad

Trabajar y vivir en el Reino Unido siendo ciudadano europeo puede llegar a convertirse en una auténtica pesadilla tras la entrada en vigor del Brexit. Una española ha sido expulsada recientemente de ese país tras regresar de unas vacaciones de Navidad cerca de Málaga, y a pesar de haber presentado a los funcionarios fronterizos la documentación necesaria que demostraba que tenía derecho a vivir y trabajar allí.

"Me fui a casa porque mi hermana tuvo un bebé y, literalmente, cuatro días después, en el aeropuerto de Luton me llevaron a la sala de detención, se llevaron mis cosas y mi teléfono y me dijeron que esperara allí. Me dejaron allí toda la noche y luego me subieron a un avión", cuenta María (nombre ficticio) al diario británico The Guardian.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de diciembre, cuando la mujer fue detenida y pasó la noche en el aeropuerto de Luton antes de ser llevada en avión de regreso a España.

María, que vivía con su marido y sus suegros en Bedfordshire, se encontraba en pleno cambio laboral para reorientar su carrera profesional hacia la enfermería veterinaria. "Se suponía que debía volver al trabajo, pero ahora mi vida se ha esfumado. Todas mis cosas están en Reino Unido: mi perro, mi coche. Estaba haciendo una formación de enfermería veterinaria, que era mi sueño. Si intento volver, será aún peor", lamenta.

La afectada había presentado una solicitud para el programa de asentamiento en el Reino Unido denominado EU Settlement Scheme (EUSS), dirigido a los ciudadanos de la UE que estuvieran residiendo en ese país antes del 31 de diciembre de 2020. Su solicitud fue rechazada en junio por no haber aportado pruebas suficientes, pero había apelado para una revisión administrativa de esta decisión y tiene además un certificado de solicitud del Ministerio del Interior británico (Home Office) en el que se indica que "puede trabajar en el Reino Unido hasta que reciba una decisión sobre su solicitud al sistema de asentamiento de la UE".

Según explica María, la funcionaria de fronteras era una vieja conocida, ya que también la había detenido el pasado agosto, pero en aquel momento la dejó pasar tras consultarlo con otro compañero. Sin embargo, en esta ocasión le dijo que la documentación no era válida. "Me dijo que estaba 'perdiendo el tiempo' y que 'no era cierto' que pudiese trabajar, y yo le dije: 'Bueno, debe haber un fallo en el sistema porque mis papeles dicen que puedo hacer eso y ahora me estás diciendo que lo que dice el Ministerio de Interior no es cierto".

Su relación con Reino Unido ha sido intermitente en la última década. María vivió allí de 2014 a 2018, y recientemente regresó a ese país tras pasar un periodo de tiempo en Sudáfrica, donde su marido estaba terminando su doctorado. Sin embargo, el confinamiento y las restricciones por Covid les impidieron volver durante la pandemia.

The Guardian recuerda que, tal y como establece la normativa, se le permite presentar una solicitud tardía, pero debe demostrar que ese periodo en el que no estuvo en Reino Unido no fue tan largo como para invalidar sus derechos en virtud del acuerdo del Brexit.

La mujer se encuentra ahora recibiendo asesoramiento legal mientras insiste en que su certificado de solicitud pone de manifiesto su derecho a trabajar en el Reino Unido mientras su caso está siendo revisado por las autoridades.

"Podría haberles dicho que era una turista, pero no lo soy, no tengo nada que ocultar y se lo dije. Estoy esperando la decisión de la apelación y, por ello, sigo trabajando", concluye.