¿Se prohíben los vapeadores en la nueva legislación del tabaco?: diferencias entre tabaco calentado, 'vaper' y cigarrillo electrónico

Fumar tabaco calentado será, a efectos legales, igual que fumar tabanco tradicional. Con esta medida aprobada por el Consejo de Ministros, se prohíbe que estos cigarrillos contengan aromas y sabores, y se hacen obligatorias las advertencias de salud en su etiquetado.

Desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se contarán tres meses hasta su entrada en vigor. Pero, ¿qué es el tabaco calentado y en qué se diferencia de los vapeadores o los cigarrillos electrónicos?

¿Afecta a los vapeadores? ¿Y a los cigarrillos electrónicos?

Esta iniciativa de Sanidad solo se aplica al tabaco calentado, y no a otras formas de fumar como los 'vapeadores' o los cigarrillos electrónicos, que a pesar de contener nicotina, no son propiamente productos del tabaco. Aunque estos no se quedarán fuera de juego: el Ministerio de Sanidad está trabajando en una regulación propia para estos dispositivos.

Los productos afectados serán aquellos que contengan aromatizantes en filtros, papeles, envases o cápsulas, o cualquier otra técnica que modifique el olor y sabor de los productos de tabaco.

Diferencias entre el tabaco calentado y los 'vapers'

La OMS define el tabaco calentado como un cigarrillo sometido a altas temperaturas a través de un dispositivo electrónico, que no utiliza combustión para ello, a diferencia del tabaco tradicional.

Se diferencian de los cigarrillos electrónicos porque no contienen líquido en su interior, sino tabaco procesado, que, gracias a una batería, se quema y produce aerosoles con nicotina y otras sustancias químicas, procedentes de aditivos y aromas añadidos, que son inhaladas por los usuarios a través de la boquilla.

Por tanto, la principal diferencia entre el tabaco calentado (PTC) y los vapeadores o cigarrillos electrónicos es la presencia del tabaco en el producto. A modo resumen, las características principales de cada forma de fumar son las siguientes: