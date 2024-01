Otegi dice que le condenaron porque él buscaba el fin de ETA y el Estado quería "impedir que la violencia desapareciera"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha dicho este jueves que el 'caso Bateragune', por el que fue condenado a prisión e inhabilitado por la reconstrucción de la ilegalizada Batasuna, forma parte del lawfare contra el independentismo vasco porque, según él, el Estado quería impedir que "la violencia armada de ETA desapareciera".

En rueda de prensa, Otegi ha comparado esta supuesta estrategia con la "guerra sucia" contra los independentistas catalanes, y ha pedido "una reflexión" para buscar "una solución democrática a los problemas nacionales en el Estado" en lugar de su "su persecución", informa Ep.

Otegi, acompañado de otros condenados por el 'caso Bateragune', Miren Zabaleta, Arkaitz Rodriguez y Rafael Diez Usabiaga, ha comparecido en rueda de prensa en San Sebastián después de que el Tribunal Constitucional les haya amparado y haya rechazado la repetición del juicio por esa causa sobre la reconstrucción de Batasuna al considerar que vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que no se puede juzgar dos veces a una misma persona por los mismos hechos.

El líder de EH Bildu ha asegurado "con absoluta crudeza" que el 'caso Bateragune' se enmarcó en el objetivo del Estado de que "la violencia armada de ETA no desapareciera de la ecuación política", y que fue una actuación más en la "persecución" al independentismo vasco, que buscaba "provocar desórdenes dentro del Movimiento Vasco de Liberación Nacional y escisiones" con el objetivo de "neutralizar su potencial político".

Otegi ha incidido en que los encausados de Bateragune, "como muchos vascos abertzales, independentistas, gentes progresistas", conocen bien "qué es la judicatura en el Estado español y cuáles suelen ser normalmente sus sentencias en lo que se refiere a los independentistas vascos".

"Lo digo con absoluta claridad y rotundidad. El Estado quería impedir que la violencia armada desapareciera de la ecuación política de este país y trató de quitarnos de la circulación a los que estábamos tratando de que eso ocurriera. Así de claro, así de rotundo y así de crudo. Ese era el objetivo", ha afirmado.

Asimismo, Otegi se ha preguntado si "hoy es no es el momento de qué alguien reflexione y piense que no se puede neutralizar en términos antidemocráticos a los movimientos independentistas y que hay que buscar una solución definitiva, democrática, a los problemas nacionales en el Estado, reconociendo el carácter multinacional del mismo y respetando lo que deciden los ciudadanos de cada nación en este Estado". "¿No es una fórmula más viable, más eficaz, no es sobre todo una fórmula mucho más democrática?, ha cuestionado.

Una vez más, el dirigente de EH Bildu ha recordado que la izquierda abertzale ya realizó una declaración en la que reconocía su "responsabilidad en parte del sufrimiento que había vivido este país" y decían que "nunca debió haber sucedido".