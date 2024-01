Condenado a dos años de cárcel por mantener relaciones sexuales sin preservativo a pesar de haberlo exigido la otra persona

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a dos años de cárcel a un hombre por no usar preservativo a pesar de que la víctima se lo había exigido. Según detalla la sentencia, la mujer le había impuesto como "condición ineludible" para mantener relaciones sexuales que él se pusiese el preservativo, "ante su temor insuperable a quedarse embarazada o a que le contagiara alguna enfermedad o transmisión sexual". No hacerlo es, para el tribunal, un "atentado a la libertad sexual" de la otra persona.

Así consta en la sentencia, en la que los magistrados condenan por un delito de abuso sexual, ya que la víctima "no había consentido previamente cualquier suerte o forma de contacto íntimo, sino que había impuesto como límite o condición el uso de protección mediante preservativo".

Una conducta que se conoce como stealthing ("sigilosamente" o "en sigilo" en inglés) y que hace referencia a la práctica que consiste en quitarse o no usar el preservativo durante una relación sexual pese a haber sido pactado o impuesto como condición al prestar el consentimiento para ese acto.

El condenado —que también deberá indemnizar a la víctima con 5.000 euros por los daños morales causados— alegó durante el juicio que su comportamiento fue fruto de un malentendido, "ya que dispuso de indicadores sobrados que le avisaron de la eventualidad del carácter delictivo de su conducta". Es decir, se justificó asegurando que dio a entender en más de una ocasión que no iba a usar el preservativo.

Todo y pese a que el acusado y la víctima ya se habían visto anteriormente, explicándose sus respectivas experiencias sexuales y hablando incluso de los métodos de barrera y de prevención de enfermedades de transmisión sexual, que era un tema que "preocupaba mucho a la mujer", según cuenta la sentencia.

La noche de los hechos, cuando ambos estaban en el domicilio de él, ella le indicó las pautas que quería seguir a la hora de mantener relaciones sexuales. "No podía besarla en la boca, no se podía pronunciar la palabra 'follar' y en su lugar debía decirse 'F', y la penetración vaginal tenía que ser con preservativo, manifestándole el condenado que con ella lo utilizaría", detalla la sentencia, que se puede recurrir ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Posteriormente practicaron sexo, sin que ella comprobara si el hombre se había puesto el condón, pues confiaba en la palabra que le había dado él apenas unas horas antes y en el hecho de que anteriormente habían apagado la luz para que, supuestamente, el acusado se pusiese el condón con "espacio e intimidad". En cuanto ella comprobó que no lo llevaba, "quedó en shock, pidiéndole enseguida perdón el acusado, diciéndole que nunca se lo había puesto pero que todo había sido un malentendido, instante en que ella puso fin inmediato a la relación sexual, duchándose y marchándose del domicilio".

Hizo creer que se había puesto el condón

La víctima, que fue atendida en un centro de crisis 24 horas y en un centro integral contra la violencia sexual, fue diagnosticada con nerviosismo y tendencia al llanto en el hospital. Un año y medio después, sigue en tratamiento con psicoterapia en un centro especializado, según la resolución.

Las magistradas sostienen que el condenado entendió y aceptó las condiciones que le impuso la mujer —ya no solo el uso del preservativo, sino las palabras o frases que no se podían pronunciar— y que, por tanto, "de manera lógica y racional" debería haberlas acatado, en especial la del método de protección, que era "la más importante" para la mujer. "El acusado hizo creer a la víctima que se había puesto el preservativo y lo determinante es que no lo hizo, sin que exista causa que lo justifique", reza la sentencia.