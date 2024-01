Yurena describe como "justicia divina" el hecho de que los Javis y Nacho Vigalondo se hayan fijado en ella para hacer una serie, Superestar, su recientemente anunciado proyecto para Netflix. Además, se alegra del gran plantel de actores que tendrá y está deseosa de saber quién interpretará a su madre.

Durante su larga carrera, la cantante ha pasado por muchos altos y muchos bajos: ha sido una recurrente en la televisión en la década de los 90 y los 2000, lo cual le permitió seguir desarrollándose musicalmente pero también le provocó tener que protagonizar muchos enfrentamientos. Y todo ello aparecerá en la serie, así como el famoso problema judicial con Tamara, intérprete de Si nos dejan.

María del Mar Cuena Seisdedos, como se llama en realidad, anteriormente era conocida por el nombre artístico de Tamara, pero se lo cambió por Ámbar tras ser demandada por la otra artista. "Fue muy duro. Todos esos años lo fueron. Casi todos los medios de comunicación se portaron mal, no solo la tele", recuerda en una entrevista con Lecturas.

Sin embargo, esto le hace ahora dar más valor al momento que vive actualmente: "Por eso ahora me siento tan afortunada, por eso creo que esta serie es la mayor justicia que se ha podido hacer. Y encima con los Javis en Netflix. Precisamente por todo eso es justicia divina, un regalo del cielo".

"Para mí es un gran honor que los Javis hayan pensado en mí para hacer una serie. ¡Quién lo quisiera! Que ellos se fijasen en cualquiera para hacer un proyecto. Estoy orgullosa. Estoy flotando y como en una nube. Es todo un sueño que, como tantos otros, se han hecho realidad", declara a la citada revista.

Además, asegura sentirse "petrificada" al conocer el casting, que incluye a "actores geniales" como Ingrid García-Jonnson (Yurena), Natalia de Molina (Loly Álvarez), Secun de la Rosa (Leonardo Dantés), Carlos Areces (Paco Porras) y Pepón Nieto (Tony Genil). "Me encantaría saber ya quién hace de mi madre. Es lo que más necesito y deseo saber", sostiene.

"He estado horas, horas y horas hablando sobre mi vida, desde el momento de mi nacimiento, por lo que me contó mi madre, hasta que yo tuve uso de razón. He contado todo absolutamente hasta la actualidad. Habrá ficción como en todas las series", defiende la intérprete de No cambié.

"Confío en ellos al máximo. Todo lo he dejado en sus manos porque tengo plena confianza. No estarían donde están si no se lo merecieran", proclama Yurena a Lecturas. "Estamos habitualmente en contacto. Ahora queda mucho camino por delante y reuniones".

Según confirma la cantante, el rodaje empezará a finales de enero y todavía "no está decidido" si hará un cameo, aunque a ella le "encantaría salir un poquito", pues "sería un sueño". "Eso sí, espectadora en el rodaje voy a ser", añade.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que Yurena y los Javis trabajan juntos, pues la cantante ya interpretó al fantasma de las navidades futuras en el especial Una Navidad con Samantha Hudson, de Atresplayer. Pero ahora colaborarán para Superestar, serie que lleva el título de su primer álbum, de 2001.