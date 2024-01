Quién es Yurena, la protagonista de la nueva serie que producirán los Javis en Netflix

La década de los 2000 en nuestro país fue un momento de gloria para la televisión. Los nombres de personajes excéntricos se multiplicaban y en las sobremesas todos hablaban de ellos. Yurena, conocida primero como Tamara, fue una de las mujeres de la televisión más friki española que protagonizó un fenómeno musical y mediático único, que ahora los Javis, de la mano del director Nacho Vigalondo recuperan para Netflix en su serie 'Superestar'.

Entre críticas y alabanzas, María del Mar Cuena saltó a la fama con su canción 'No cambié', aunque no fue un camino fácil. Según cuenta, "Durante diez años, yo fui mi propia representante. Yo era la que visitaba salas y pubs, la que iba con mi disco debajo del brazo, hablaba con los empresarios y me daba a conocer. Unos me contrataban, otros no. Pero bueno, ahí estuve haciendo mis pinitos, labrando mi camino".

El nacimiento de 'Tamara la mala'

Nacida en Barakaldo, María del Mar Cuena supo que quería dedicarse al espectáculo desde muy joven. A sus veintiuno comenzó a formarse vocalmente y muy poco tiempo después, decidida a triunfar, preparó su primer repertorio musical, que peleó por enseñar en todos los locales del País Vasco y alrededores.

Tres años después, y gracias al apoyo económico de sus padres, María del Mar grabó su primer álbum que contenía el que sería uno de sus temas más memorables: 'A por ti'. "Lo moví desde el año 93 hasta el 2000 por todas las discográficas de España habidas y por haber. Hice miles de viajes a Madrid y Barcelona, visitando emisoras de radio, representantes y discográficas, tanto multinacionales como independientes. Llamé a todas las puertas que pude", cuenta.

Tamara y Paco Porras. TELECINCO

Y fue precisamente en Madrid, donde Yurena, entonces conocida como Tamara, conoció al vidente Paco Porras. "Me presentaron a Leonardo Dantés y a Paco Porras. Paco me trataba con mucha cortesía y dulzura; siendo él famoso, aunque no supiera muy bien de qué modo, entendía que su compañía, lejos de perjudicarme, podría suponer un pasito adelante para mi carrera".

Fue en el año 2000 cuando, con su fichaje por parte del sello Superego, y la producción de su primer maxi-single, titulado A por ti, que contenía su conocido No cambié, su popularidad se disparó. Nació entonces el 'tamarismo': los bares y discotecas se la rifaban y se publicó el éxito de ventas Tamara Superestar, un disco compuesto por Nacho Canut y Carlos Berlanga.

Tamara, Ámbar o Yurena, a María del Mar Cuena Seisdedos la hemos conocido con diferentes nombres, pero sobre todo por un hit: 'No cambié'. Entre 1993 y 2001 publicó tres álbumes. PIÉRDETE

Yurena, de cantante reconocida a dueña de un pub

Cuando Tamara (conocida como 'Tamara la mala' por el público, para diferenciarla de Tamara, la cantante de boleros) comenzó a ser reconocida en televisión, y tras participar en el 'reality' Hotel Glam, tuvo que renunciar a su nombre artístico en un pleito que perdió contra 'la otra Tamara'.

Luego fue 'Ámbar', pero ese también estaba cogido. En 2005 adoptó el nombre de Yurena y lanzó un nuevo single con su tema 'Vuelvo', que sería uno de sus últimos éxitos en el mundo de la música, al menos durante algún tiempo. Aunque continuó apareciendo con frecuencia en programas de televisión como Aquí hay tomate, TNT, ¿Dónde estás corazón?...

Cinco años pasó Yurena entre luces y copas en el pub que montó en el barrio madrileño de Malasaña, hasta que, en el año 2011, tras el 'retiro' musical volvió al mundo de la música.

Reconvertida en reina del electrodance, en 2014 hizo una pequeña gira por China y a finales de 2016, para alegría de sus incondicionales, lanzó el segundo álbum de estudio de su carrera: Around the world. A sus 53 años volvió a sentir el calor del público en la presentación de Everynight en las fiestas del Orgullo de Madrid.