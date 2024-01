El PP abre un nuevo frente contra la amnistía y presentará una queja formal en el Congreso por recibir tarde el informe de los letrados

Los populares no dan por perdida una batalla contra la ley de amnistía. Cualquier trámite parlamentario que sea susceptible de confusión, la aprovechan. Este mismo jueves, un día después de conocer el informe de los letrados que duda de la constitucionalidad de la proposición de ley, acuden al Congreso con el propósito de elevar la voz contra las "irregularidades palmarias". Y es que el PP considera que el Congreso ha retrasado a propósito los informes de los letrados para que no diera tiempo a los grupos a presentar enmiendas en base a este documento. Si bien reconocen que no es obligación entregarlo antes, fuentes del PP avanzan que los ponentes del Grupo Parlamentario Popular elevarán su queja durante la ponencia de la Comisión de Justicia que se reúne este jueves.

Ya lo dejó entrever el portavoz de la Cámara en un encuentro con los medios el día anterior. Según Miguel Tellado, el informe fue emitido el día 10 de enero. No obstante, su grupo recibió lo recibió el 16 de enero, una vez pasado el periodo de enmiendas. Lo que a ojos de Esteban González Pons es un "absurdo procedimental" porque le quita a los grupos la potestad de poder presentar enmiendas en base a dicho documento relevador.

De acuerdo con la tesis de los populares, esta maniobra viene a significar que el presidente de la Mesa de la Comisión de Justicia, del Grupo Socialista, tenía ese informe desde el día 10 de enero "guardado en un cajón y no lo trasladó a los grupos", pese a que el plazo para la presentación de enmiendas a la ley de amnistía finalizaba a las 18.00 horas de este miércoles. "Evidentemente era un texto que entendemos que resultaba fundamental para completar este trámite", insisten.

Desde Presidencia de la Cámara defienden que las letradas y la Mesa de la Comisión de Justicia siguieron con el procedimiento habitual. "No se retrasó. Se mandó cuando siempre se manda, con la convocatoria de la ponencia". Incluso aunque el documento estuviera completo seis días antes de enviarlo a los grupos. "Si las letradas lo acabaron antes es cosa suya, pero siempre se distribuye con la convocatoria de la ponencia" que tiene lugar este jueves". A lo que añaden que incluso hay ocasiones en las que se distribuyen en mano en la propia ponencia.

Al PP no le sirven los argumentos e insiste en que llevan presentadas varias quejas por los procedimientos de la Cámara. Ejemplo de ello, el día anterior, el Gobierno y sus socios presentaron ocho enmiendas fuera de tiempo. Aunque fuera un segundo, los populares no consienten excepciones. A última hora de la tarde, fuentes populares avanzaron que los representantes del grupo en la Mesa de la Comisión de Justicia habían transmitido sus quejas al instante y votado en contra de aceptarlas.

También, como próximos pasos, el Grupo Parlamentario Popular presentará un escrito a la Mesa pidiendo los informes técnicos y jurídicos oportunos que aclaren el motivo por el que la Cámara ha aceptado la presentación de esas enmiendas. El PSOE, por su parte, ha retado al PP a denunciarles ante este órgano. "Las enmiendas están registradas, que lo lleven a la Mesa si quieren y la Mesa decida", han respondido sabiendo que tienen mayoría progresista.