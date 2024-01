USTEC critica la elección del grupo de expertos en educación y sospecha que las conclusiones estarán "precocinadas"

El sindicato educativo USTEC no está satisfecho con la solución que la conselleria de Educación ha articulado para revertir los malos resultados en las pruebas PISA. En primer lugar, el sindicato critica que Educación no haya hecho públicos los criterios de selección del grupo de 18 expertos que han de proponer las medidas para mejorar el sistema educativo. En este sentido, USTEC ha señalado que considera que las conclusiones de esta comisión podrían estar "viciadas de inicio" y que sospecha que estarán "precocinadas".

Así lo ha manifestado la portavoz del sindicato, Iolanda Segura, que en una rueda de prensa este miércoles, ha reclamado que se abra un proceso participativo sobre las mejoras educativas que se necesitan en Catalunya. Segura ha pedido un debate "amplio" abierto a toda la comunidad educativa en el seno del Consejo Escolar de Cataluña, que ha señalado como el lugar "idóneo" para hacerlo.

En esa misma rueda de prensa, el coordinador de la secretaría de acción sindical de Ustec, Andreu Montbrú, ha indicado que lo que hace la Conselleria de Educación con la comisión educativa de 18 expertos es “centrifugar su responsabilidad”, y sin embargo, no hace “autocrítica". Tras calificar al grupo de "cortina de humo", Montbrú ha matizado que no cuestionan "la profesionalidad del grupo de expertos, lo que cuestionamos es la existencia del grupo", y ha concluido que "esta no debería haber sido la primera medida" para intentar solucionar los malos resultados académicos de los alumnos catalanes.