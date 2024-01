Feijóo denuncia que el Tribunal Supremo está siendo "suplantado" por el Constitucional

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pulsado el botón de alerta un día después de que el Tribunal Constitucional corrigiera la sentencia que fijó el Supremo contra el exdirigente de Podemos a quien ordenó la inhabilitación. El hecho de que el órgano, independiente al resto de los órganos constitucionales y ajeno al Poder Judicial, encargado de interpretar la Constitución se imponga al Alto Tribunal es un claro "mensaje" sobre quién manda. "El TS está siendo suplantado por el TC", ha denunciado el popular en una entrevista en Es Radio.

Como líder de la oposición, Feijóo ha avanzado la que será su respuesta. Primero —dice— debe constatar su "perplejidad" ante un caso en la que "no existen precedentes". Y segundo, estudiar la situación con un grupo de juristas. "Estamos reflexionando sobre qué está pasando". En todo caso, el popular ha insistido en que el PP está de parte del TS en el "ámbito de sus competencias" como también lo está con el TC en el ámbito de las suyas.

A esta "anomalía", Feijóo ha añadido otras tantas que están en la agenda política de estos días y que tiene que ver con la ley de la amnistía y las negociaciones que está llevando el PSOE con sus socios independentistas. Como es la reunión que mantendrá este miércoles el 'número tres' de Pedro Sánchez con Junts. El popular ha denunciado que el socialista Santos Cerdán llegue a acuerdos con y Jordi Turull que "ni siquiera conocen los ministros del Gobierno: Es una política de tahúres".

Asimismo se ha reafirmado en las declaraciones del pasado lunes, cuando señaló que ve "indicios" de que Sánchez indultará a etarras con delitos de sangre. Este miércoles, durante la entrevista radiofónica, Feijóo ha añadido que "en España hay dos cuestiones: el referéndum de autodeterminación y el indulto a los etarras" y que "nadie se atreve a decir si se van a producir o no".

Todo ello viendo el precedente que se vivió este martes en el Congreso, en donde el Gobierno registró enmiendas conjuntas con sus socios independistas por las que exigen la amnistía "a todos los actos de terrorismo". Ello, para Feijóo, "encaja en la decisión de sacar del Código Penal delitos de enaltecimiento del terrorismo y puede derivar en la amnistía a condenados por terrorismo de ETA".

Ve un "error" que Vox se presente en Galicia

A un mes de las elecciones gallegas, el líder del PP ha criticado la estrategia de Vox, que sin tener representación en el que fue su feudo ha decidido concurrir a los comicios. "No tiene sentido que Vox se presente en Galicia porque puede perjudicar al PP", ha admitido tras recordar que el sistema d'hont puede hacer que se pierdan votos de la derecha. "Si un partido pretende terminar con el sanchismo y el independentismo, no tiene sentido presentarse en una circunscripción en la que sabe que no va a sacar representación".

En todo caso se ha mostrado confuso con la formación de Santiago Abascal que decidió romper con el PP hace pocos meses. "No voy a perder el tiempo en esto", ha lanzado Feijóo quien tampoco entiende que Vox haya renunciado a acudir a su manifestación del próximo 28 de enero en Madrid.