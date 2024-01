Feijóo cree que el Gobierno permite "cometer terrorismo" a quienes le apoye y ya ve "indicios" de que se indultará a los etarras

La amnistía es, a ojos del líder de la oposición, " intercambiar poder por impunidad". Es decir, una ley que permite que se "cometa terrorismo siempre y cuando se apoye al Gobierno". Alberto Núñez Feijóo ha situado la amnistía como "el hito fundamental de la legislatura", un "gran fraude ante los votantes una fractura institucional y social que no va a ser fácil reparar". Asimismo, el popular ve "indicios racionales" de que el Gobierno indultará a los presos terroristas de ETA.

"Ya nadie se atreve a decir cuál es la próxima línea roja. Si ustedes le preguntan a un militante del PSOE cuál es la próxima línea roja del gobierno, en mi opinión no lo sabe. Pero es que en mi opinión tampoco lo sabe el gobierno. ¿Algún militante del PSOE puede asegurar que no va a haber indultos a los presos condenados por delitos de sangre de ETA? No lo sabemos". A lo que ha añadido que, en su opinión, "hay indicios racionales de que lo harán "dado que se ha votado que sí a la tramitación de la derogación de los delitos de enaltecimiento del terrorismo", ha señalado en un desayuno informativo organizado por Economía Fórum.

