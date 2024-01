Hasta ahora, apenas un vídeo de TikTok que hicieron con sus hijas en febrero de 2023 era la única vez que se sabía que habían estado juntas Kim Kardashian y Mariah Carey. Parecía más una broma que la constatación de una amistad. Pero algo hay entre la empresaria y la cantante, porque recientemente volvían a salir juntas con su familia.

Parece ser que la socialité y la artista han seguido los pasos de sus hijas, North West y Monroe Cannon, quienes sí están forjando una increíble amistad preadolescente, y recientemente han quedado ambas y sus pequeños en el restaurante Nobu, uno de los locales más exclusivos de Malibú.

De hecho, parece ser que la que las buenas migas entre North y Monroe es la clave de todo, porque fueron ellas quienes acompañaron a sus respectivas madres a la cena. Además, también invitaron a otra joven famosa que a buen seguro es también de su grupo de amigas: Gracie Elliot, hermana menor de Selena Gomez.

Si bien es cierto que la milmillonaria fundadora de Skims, de 43 años, acudió el pasado diciembre a un concierto de la cantante de All I Want For Christmas Is You, de 54, en el que subió a su hija al escenario y luego se vieron en el backstage no está muy claro de dónde procede esta repentina amistad.

Se sabe seguro que ambas coincidieron hace diez años, en 2014, en el mismo episodio de The Tonight Show with Jimmy Fallon. La estrella de la telerrealidad y la cantante estuvieron juntas tanto en el escenario como también en el bakcstage, donde se las vio charlando amigablemente sobre sus hijos.

Quizá fuera el origen de su actual predisposición a que North y Monroe sean tan cercanas, pero hay que recordar que tienen un pasado en común: el rapero y productor musical Nick Cannon. Mientras que la socialité estuvo saliendo con él entre 2006 y 2007, Mariah Carey estuvo casada durante ocho años, de 2008 a 2016, con quien es el padre de sus mellizos —la susodicha Monroe y Moroccan—.