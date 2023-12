Mariah Carey, Isabel Pantoja o Beyoncé: 'celebrities' que han cantado con sus hijos en el escenario

Han sido multitud a lo largo de la historia de la música las canciones dedicadas de padres y madres a hijos e hijas y viceversa. De hecho, una vez llegan, parece que la inspiración hace que una enorme cantidad de artistas saquen nuevo álbum, dedicándoselo al nuevo rey o reina de la casa.

Sin embargo, sobre el escenario no suele ser tan común que coincidan. Aunque, de vez en cuando, sobre todo cuando aún son tan pequeños que desconocen las masas que mueven sus progenitores, sí que les han acompañado y han accedido a coger el micrófono, algunos de ellos demostrando unas enormes facultades.

Aquí algunos ejemplos de celebrities que han cantado sobre el escenario junto a sus hijos o hijas y, en algunas ocasiones, con más de uno a la vez. O, de hecho, son parte de los músicos de su gira, como Alexander, que ha tocado junto a su padre, Alejandro Sanz.

Mariah Carey y Monroe

Mariah Carey sacó a su hija Monroe a cantar con ella durante un concierto navideño el año pasado. El dúo interpretó codo con codo la canción Away in a Manger y Mariah no pudo evitar hablar con cariño sobre su pequeña, ya que era la primera vez que estaban juntas sobre el escenario.

"Esta es mi niña. Hace once años, recibí el presente más grande. ¿Y sabéis qué? No era mi cumpleaños, pero el día de su nacimiento conseguí el regalo más grande que jamás haya abierto, junto a cuando tuve a mis gemelos Roc y Roe",añadió.o".

Isabel Pantoja y Kiko Rivera

Hasta en dos ocasiones han estado juntos sobre el escenario Isabel Pantoja y Kiko Rivera. La primera vez, hace más de 30 años y convirtiéndose en un momento mítico de la televisión, la tonadillera le dedicó, sosteniéndolo en brazos, Mi pequeño del alma.

La segunda, ya cuando Rivera también había comenzado su carrera en el mundo de la música, tuvo lugar en el programa Sábado Sensacional. La sevillana cantó Debo hacerlo y su hijo la acompañó a mitad de canción con un rap.

Chris Martin y Apple y Moses

Los hijos de Chris Martin y Gwyneth Paltrow, Apple y Moses, parecieron heredar el talento artístico de su padre y han compartido escenario con él en varias ocasiones. La primera, en 2016, cuando ambos, durante un evento benéfico en Malibú, acompañaron al vocalista de Coldplay, algo que repetirían mças tarde ese año en el espectáculo de la banda en Glastonbury, donde volvieron a cantar Up&Up.

Andrea Bocelli y Matteo y Virginia

El reconocido Andrea Bocelli ha grabado en diversas ocasiones varias canciones junto a su hijo Matteo, las cuales luego han tenido oportunidad de interpretarlas en directo. Pero, en 2022, en la ecuación también entró Virginia, la hija menor del artista, grabando un álbum familiar de canciones navideñas, las cuales el trío pudo mostrar en vivo en diversos programas durante su promoción.

Alicia Keys y Egypt

En 2019, este dúo maternofilial hizo su debut en directo cuando Alicia Keys llamó a Egypt al escenario para que la acompañase en su interpretación del tema Raise a Man. Al ser preguntada al respecto, la artista admitió que estaba tan nerviosa por él que se olvidó ella misma de ensayar.

Dave Grohl y Violet

Violet, la hija de Dave Grohl, músico de bandas como Nirvana o Foo Fighters, quiere seguir los pasos de su padre y ha subido con él al escensario en varias ocasiones. En 2018, de nuevo en un evento benéfico, Violet cantó una versión de When We Were Young, de Adele, mientras Grohl la respaldaba a la guitarra.

De hecho, la joven incluso colaboró en la canción de 2021 Nausea, de Foo Fighters. El año pasado, Violet actuó con su padre en un concierto tributo al fallecido Taylor Hawkins, donde interpretaron una versión de Last Goodbye, de Jeff Buckley.

Pink y Willow

Quizá esta sea una de las colaboraciones más espectaculares. En 2021, Pink y su hija Willow lanzaron su primer dueto, Cover Me in Sunshine, y ambas tuvieron la oportunidad de interpretarlo juntas y en directo durante los Billboard Music Awards. Willow no solo cantó junto a su madre sino que también realizaron una increíble rutina aérea. Cuando más tarde Pink recibió un premio esa misma noche, solo tuvo palabras de aliento para su pequeña. "¡Willow, lo lograste!", gritó.

Jennifer Lopez y Emme

Y hablando de actuaciones asombrosas, quizá la más recordada sea la de Emme, la hija de Jennifer López, cuyos comienzos en el escenario no han podido ser más a lo grande. La primera ocasión, mientras su madre estaba en su gira It's My Party en 2019 —la pequeña cantó con ella la canción Limitless—. Pero sin lugar a dudas la más conocida fue el momento en el que apareció durante la actuación de Jennifer Lopez y Shakira en el intermedio de la Super Bowl, cantando con ambas Let's Get Loud.

Billy Ray Cyrus y Miley Cyrus

Pocas veces se da que ambos tengan un gran nivel de popularidad. Son muchas ocasiones en las que Miley Cyrus y su padre, Billy Ray Cyrus, han actuado juntos, si bien hoy por hoy es más impensable por el enfado de la artista después de que su padre se haya casado con una joven de la edad de su hija.

El músico de country comenzó sacando a la joven Miley cuando era pequeña y, quizá la última vez, fuera cuando ambos se reunieron en el escenario de Glastonbury en 2019 para interpretar Old Town Road.

Beyoncé y Blue Ivy

Quienes hayan tenido la suerte de asistir a uno de los conciertos del Renaissance Tour de Beyoncé en París o Londres —y quizá también en la película sobre el mismo— habrán tenido la suerte de ver cómo Blue Ivy se unía a los bailarines de su madre para la coreografía de las canciones My Power y Black Parade.

Aun así, la pequeña ha acompañado a su madre en la música desde que era solo un bebé, e incluso participó en su tema Brown Skin Girl de la banda sonora de El rey león.

Daniel Diges y Galileo

Fue en marzo del año pasado cuando Daniel Diges, durante su espectáculo Cineman Sinfónico, hizo subir al escenario a su hijo Galileo para interpretar Your Song de Elton John. "Está cansado de mí de todo lo que le aconsejó, pero en algunas cosas es mi 'miniyo'", bromeó después.