Ha bastado un mensaje sin destinatario directo para que se vea la disputa que existe ahora mismo entre Alabama Barker y su madre, Shana Moakler. Y todo por unas declaraciones de esta última sobre su exmarido y padre de Alabama, Travis Barker, el actual esposo de Kourtney Kardashian.

"Una vez que dejes de depender de otras personas, tu vida será mucho mejor", ha escrito Alabama en sus stories de Instagram. "Así no te podrán decepcionar los demás", ha añadido. Un mensaje que los fans están convencidos de que va dirigido contra su madre.

Desde que se diera a conocer la relación entre el baterista de Blink-182 y la empresaria y socialité Moakler se ha mostrado en contra. Le afectó profundamente, además, que su hija apoyase el amor entre ambos y, en un momento dado, incluso dio a entender que quien le gustaba de la familia a Travis en un principio no era Kourtney, sino su hermana pequeña, Kim Kardashian.

Esto fue desmentido tanto por el músico como por la fundadora de Skims, pero este fin de semana Shana ha vuelto a la carga y en un momento dado del pódcast Dumb Blonde ha vuelto a sacar el tema a colación, afirmando que Travis y Kim habían estado "tratando de quedar" en la casa de ella "para hacer el amor".

"Yo quería que nuestra relación funcionara. Estaba muy enamorada de él", ha añadido Moakler, compartiendo seguidamente que después de mostrale los mensajes que había encontrado a su entonces marido y confrontarle, este no tardó en "borrarlos". "Me dijo que él no veía ninguno", ha explicado.

A continuación, ha contado Moakler, llamó a Kim para hacerle saber que conocía los mensajes que se enviaba con Travis. "Ella sencillamente me dijo 'No me gustan los hombres blancos' y yo pensé: 'Te tirarías a cualquiera con tal de ser famosa". Moakler, modelo y estrella de realities, finalizó diciendo que ella y el batería "de verdad que nunca" se recuperaron de eso.

"Me sentí estúpida", ha puntualizado Shana, que tildó a Travis Barker de "mujeriego" durante su matrimonio, que duró cuatro años, así como insinuó que por su culpa ha perdido relación con los dos hijos que comparten: Landon, de 20 años, y la susodicha Alabama, de 18.

"Que hagan lo que tengan que hacer y, cuando estén listos, estaré aquí yo queréndoles incondicionalmente, porque como madre esperaré. Eso lo que he hecho [hasta ahora]", ha agregado, explicando que sus hijos se "enamoraron" del estilo de vida de la familia Kardashian.

"Les compran [ropa de] Prada, regalos, van a todo esos eventos, conocen a Kanye [West] y, bueno, todas esas cosas importantes. Y yo no puedo darles eso. No lo tengo ni tengo acceso ni el dinero para ello. Mi casa no es una mansión como la de Travis. No tengo sala de cine propia ni carritos de golf para que los conduzcan", finalizó.