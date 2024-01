Año nuevo, tatuaje nuevo. Así son las cosas en la familia de Travis Barker, que no ha dudado en aprovechar el tiempo con su hija Alabama Luella para llevarla a un estudio y hacerse ambos otro tatoo más, tal y como la joven de 18 años y el músico de 48 han dado a conocer a través de sus stories en Instagram.

Alabama, quien desde la llegada de Rocky Thirteen ha dejado de ser la hija pequeña del batería de Blink-182, ha compartido con sus algo más de dos millones de seguidores una fotografía haciendo el signo de la paz con los dedos y al fondo su padre mientras se tatuaba este pasado miércoles 3 de enero.

La joven tituló la instantánea "Tattoed together" ["Tatuados juntos", en español] y poco después mostraba el tatuaje que había decidido hacerse: el título de una canción de Stevie Wonder, Isn't She Lovely ["¿No es encantadora?"], en el dorso de su mano.

Además, la hija de Travis y de la expareja de este, Shanna Moakler, dio un "dato curioso" sobre por qué se había decantado por dicho tema del conocido cantante de soul. "Cuando era apenas un bebé, [mis padres] me mecían con esa canción casi todas las noches", ha explicado.

Por su parte, el tatuaje de Barker también tiene que ver con sus manos, pero no es algo nuevo como tal, sino que ha decidido retocarse uno que ya tenía hecho. Desde hace años, el marido de Kourtney Kardashian ha tenido tatuado "Self Made" ["Hecho a sí mismo"] entre los nudillos y las falanges proximales de ambas manos.

Pero ahora ha decidido retintar el tatuaje por primera vez desde que resultó herido en el asombroso accidente aéreo al que sobrevivió en 2008, aunque sí fue mortal para varios de sus ocupantes. "Acabo de empezar a retocarme los nudillos 15 años después de mi accidente", ha escrito en sus redes sociales, agradeciendo acto seguido su labor a su tatuador.