Shannen Doherty continúa recibiendo, cada semana, invitados a su pódcast, Let's Be Clear with Shannen Doherty (Seamos claros con Shannen Doherty), un programa en el que repasa su vida pasada y explora su enfermedad. Y, en su última entrega, a la que fue Chris Cortazzo, su mejor amigo y albacea de su testamento, se atrevió a hablar de su propio funeral.

La actriz de 52 años, que tiene un cáncer de mama en estadio 4, no ha tenido reparos en dejar claro que no le gustaría que determinadas personas no acudieran a su sepelio: "Hay gente que creo que se presentarían y que no quiero allí".

"No los quiero allí porque sus razones para presentarse no son las mejores", opinó. "Tienen sus razones, pero en realidad no les gusto lo suficiente como para asistir a mi funeral. Pero lo harán porque es lo políticamente correcto y no quieren quedar mal".

De este modo, la intérprete de Embrujadas o Sensación de vivir declaró que esperaba que estas palabras los disuada y no tengan la presión de asistir a su entierro.

De hecho, Shannen Doherty aseguró que tiene claro cómo quiere que sea su despedida, la cual describe como "una fiesta del amor". Por ello, tiene claro que no quiere "que la gente llore" ni que haya allí personas falsas que en privado digan "gracias a Dios, esta perra ya está muerta".

Por su parte, Chris Cortazzo le pidió que elaborara una lista de las personas non gratas en su funeral, pero parece que sería más fácil que hiciera una apuntando las que sí quiere que vayan: "No puedo darte una lista de quién no quiero porque es demasiado larga".

"Aborrezco la falsedad y no soporto a las personas que fingen que encontraron a Jesús y afirman estar muy arrepentidos de cualquier cosa mala que hayan dicho sobre ti", continuó. "No, sé que sigues siendo exactamente el mismo ser humano mezquino. Mantente alejado de mí y estaremos bien".

Shannen Doherty fue diagnosticada de cáncer de mama en marzo de 2015, pero en abril de 2017 anunció que estaba remitiendo. Sin embargo, en febrero de 2020 dio la triste noticia de que la enfermedad había vuelto y estaba en estadio 4. En verano de 2023 reveló que tenía metástasis en el cerebro y, más recientemente, que su cáncer se había extendido a los huesos.