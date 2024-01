Shannen Doherty desvela el deseo que su oncólogo le ha permitido cumplir: "Estaba muy emocionada"

Desde que a Shannen Doherty le detectaran un cáncer de mama en 2015, no ha dejado de mostrar en sus redes sociales cómo es vivir con esta dura enfermedad. Especialmente en su caso, la intérprete de Sensación de vivir lleva ya camino de diez años con ella y actualmente se encuentra en metástasis.

Por ello, la noticia que ha compartido a través de su pódcast, Let's be clear, los fans de la actriz de Embrujadas no pueden estar más contentos. Para dar la bienvenida al 2024, la intérprete invitó a su oncólogo, Lawrence Piro.

Así, ambos hablaron sobre su viaje a Italia. Doherty, junto a su médico y su familia, se fueron de vacaciones para disfrutar del mar y cumplir uno de los sueños de la intérprete: "Me invitaste a un increíble yate junto a tu familia, y pude ir a Italia con vosotros. Era algo que estaba en mi lista de deseos".

Entre Shannen y Lawrence hay una muy buena relación. Por ello, el médico sabía que ir a Italia era uno de los deseos de la actriz y no dudó en cumplirlo: "Cuando me llamaste y me dijiste: 'Es una especie de lista de deseos, Shan'. Y yo te contesté: '¡Sí que lo es!'. Estaba tan emocionada".

Así, durante su estancia, Shannen pudo disfrutar nadando en el Mediterráneo y degustando los platos más típicos en los restaurantes locales. Y es que, como lo contó el propio doctor Piro, Doherty se lo pasó muy bien: "Saltó desde todos los niveles del yate, incluso el más alto. Shannen no tiene miedo".

Actualmente el cáncer de Shannen se encuentra en el estadio IV, y se ha extendido al cerebro y los huesos, por ello, la intérprete no duda en disfrutar lo máximo que puede de todos los días.