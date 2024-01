Carmen Borrego desvela su preocupación por Terelu Campos tras el fallecimiento de su madre: "Yo tengo marido, pero ella está sola"

La muerte de María Teresa Campos dejó un gran vacío entre los familiares de la periodista, en especial entre sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos. La hermana menor ha confesado su preocupación por Terelu a raíz del fallecimiento de su madre.

Borrego confesó a la revista Lecturas que llegó a pensar que su hermana necesitaría ayuda de algún profesional de la psicología. "He tenido apoyo de toda mi familia", aseguró la televisiva. "Me ha preocupado más mi hermana porque yo tengo marido, no estoy sola, pero ella sí", declaró.

Terelu Campos no ha mostrado signos de estar abierta al amor y siempre ha defendido que "una persona no es más feliz porque esté acompañada de otra". La presentadora de televisión tiene claro que ella es su mejor compañía, y que con el apoyo de su hija, Alejandra Rubio, es suficiente.

En 2022, Terelu Campos confesó a La Razón que ella tiene su "soledad elegida". "Estoy muy bien como estoy, y estáis más preocupados vosotros por el hecho de que tenga pareja o no", expresó la televisiva, y añadió que ella se levanta y se acuesta tranquila, y está "en la gloria".

Por su parte, Carmen Borrego aseguró a la revista que esta situación le ha hecho más religiosa. "Primero me cabreé con Dios, ella no le había hecho daño a nadie y su final ha sido muy duro. Pero también le he dado gracias a Dios porque mi madre dejara de sufrir", reveló la hija menor de María Teresa Campos.

Aseguró que "despertar es muy malo", pues "tienes que tomar conciencia de todo lo que ha ocurrido". "El final de mi madre fue terrible, los funerales... Es un vacío muy grande", expresó.

Desveló que tuvo que esperar a que pasaran unos quince días para poder regresar a la casa de su progenitora y que "la sentía todavía allí". "Es horrible, pero me dio paz sentir su olor. Tengo cosas de ella que huelo a diario. Como una pashmina que llevaba mucho", terminó contando Carmen Borrego.